美伊開戰池魚之殃 有中國遊客花25萬元搶機票返國

美以攻擊伊朗引發還擊波及中東空域，導致當地航班大規模停飛。中國媒體報導，1名中國遊客因戰火滯留杜拜長達6天，好不容易搶到的機票卻被取消7次，最後忍痛花費人民幣5萬4000元（約新台幣24萬9000元），買下僅剩的1張頭等艙機票飛回北京。

中國新聞週刊今天報導，多名滯留杜拜的中國遊客反映，他們被告知，沒有收到航班確認執飛通知，就不要前往機場，即使「出了票也沒用」，沒接到航空公司確認都不算數。

根據報導，花5萬4000元搶下返國機票的是中國遊客劉怡。她在2月27日抵達杜拜，第2天當地便響起爆炸聲，導致旅遊行程戛然而止。

劉怡回應，夜裡警報一響，她嚇得立刻跑回飯店停車場躲避，直到凌晨4時才敢回房間，之後又在飯店裡躲了整整兩天，至今心有餘悸。此後，一大早聽到類似飛機的聲音，她都不敢走到陽台確認情況，即使後來嘗試外出短暫走動，回飯店後也會陷入失眠。

由於杜拜空域遭伊朗攻擊，航機紛紛停飛，導致眾多中國旅客滯留在杜拜，加入搶票大戰。不過，綜合近日中國媒體報導及網路訊息，有部分中國旅客雖然搶到了票，但到了杜拜機場，卻被櫃檯告知班機停飛。甚至出現辦妥登機手續後，卻因遇空襲警報緊急疏散，班機被取消的情事。

報導指出，近日從杜拜飛返中國的經濟艙機票幾乎被搶購一空。6日從杜拜直飛海口的經濟艙票價已漲到1萬5000餘元；7日從杜拜飛往北京的經濟艙已全部售罄，商務艙、頭等艙票價最高直逼5萬元；相形之下，近日從中國各地直飛杜拜的經濟艙票價都不到3000元。

在這種情況下，劉怡也開始加入搶票行列。滯留的那幾天她嘗試下單10幾個航班，但好不容易搶到的7個航班卻都被取消。最後，她終於下定決心，買下僅剩的1張5萬4000元頭等艙機票，但即使已成功登機，起飛前還是無法放鬆，全程緊繃直至飛抵北京。