一家人酒樓飲茶...鄰桌阿姨忽放置用過茶杯 被罵還反駁這樣說

酒樓是一家人閒時聚會聊天好去處，但遇到這事難免影響心情。近日1名網友在社交平台發文表示，早前與家人飲茶，其間1名陌生女子竟將使用過的茶杯放在其桌上，由於她一家人還未用餐完畢，因此原PO與該名女子口角，直斥對方不懂尊重他人，不料被女子反罵「妳的東西還是要被收」，認為其舉動沒有問題。

事件引來網友熱議，許多人認同原PO所言，認為該名女子沒有禮貌，「將心比己，把吃剩的廚餘擺在他桌上」、「妳吃完照搬東西過他的桌子，看他什麼反應，以牙還牙」。

鄰桌女子忽「遠道而來」放茶杯

原PO在社交平台Threads上分享經歷，表示日前與家人於酒樓飲茶，其間1名中年女子忽然把疑似喝過且不再需要的茶杯放在樓主一家人的桌上。原PO續指，由於部份家人先行離開，因此他們將空碟集中放在一旁，等酒樓職員收走，「他就把他不要的那杯茶放過來」。然而，原PO樓主稱當時留下的家人仍正在用餐，「而我跟家人都沒有要準備走的動作出現」，不懂該女子為何會將自己的茶杯擅自放在他們桌上。

原PO斥不懂尊重 女子拒認錯

原PO又指出，雖職員很快就前來收走碗碟，但她忍不住指責涉事中年女子，直言「懂得尊重人嗎？」，不料對方反駁稱「妳的東西也是要讓人收，所以擺過來」，認為自己的行為沒有不妥之處，「我的東西都是要收不覺得有問題」。事後該女子更與同桌食客討論此事，其中一食客「叫個大嬸別吵」，原PO難忍怒氣及繼續斥責，「另一個人才會說say sorry（道歉）」。

網友批女子自私：只求自己乾淨

原PO不禁在貼文批評，「幾廿歲人，連尊重都不懂，叫人怎麼尊重妳這些人？不知所謂」。貼文一出，很多網友留言斥責該女子沒有禮貌，以及不懂尊重別人，甚至建議原PO應以牙還牙，「妳的單也是要埋，所以妳會埋我的單？」、「好離譜！超級自私，無品無禮貌無家教」、「他要收碟就應該自己叫夥記收，不應該放一些污穢碟到別人的桌子上，自私行為只求自己乾淨」、「很多X街都是乾淨自己，髒別人」、「用完紙巾把他的桌子放回」、「這些人是活在自己世界，不會想別人」。

延伸閱讀：

驚悉16歲女兒遭前17歲男友無套性侵！母親這樣動手私了 判刑出爐l

悲！女子遭7男持刀輪姦 男友被迫觀看全程崩潰 後續更慘惹公憤

文章授權轉載自《香港01》