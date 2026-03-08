聽新聞
0:00 / 0:00

一家人酒樓飲茶...鄰桌阿姨忽放置用過茶杯 被罵還反駁這樣說

香港01／ 撰文：朱利安
酒樓是一家人閒時聚會聊天好去處，但遇到這事難免影響心情。示意圖／Ingimage
酒樓是一家人閒時聚會聊天好去處，但遇到這事難免影響心情。示意圖／Ingimage

酒樓是一家人閒時聚會聊天好去處，但遇到這事難免影響心情。近日1名網友在社交平台發文表示，早前與家人飲茶，其間1名陌生女子竟將使用過的茶杯放在其桌上，由於她一家人還未用餐完畢，因此原PO與該名女子口角，直斥對方不懂尊重他人，不料被女子反罵「妳的東西還是要被收」，認為其舉動沒有問題。

事件引來網友熱議，許多人認同原PO所言，認為該名女子沒有禮貌，「將心比己，把吃剩的廚餘擺在他桌上」、「妳吃完照搬東西過他的桌子，看他什麼反應，以牙還牙」。

鄰桌女子忽「遠道而來」放茶杯

原PO在社交平台Threads上分享經歷，表示日前與家人於酒樓飲茶，其間1名中年女子忽然把疑似喝過且不再需要的茶杯放在樓主一家人的桌上。原PO續指，由於部份家人先行離開，因此他們將空碟集中放在一旁，等酒樓職員收走，「他就把他不要的那杯茶放過來」。然而，原PO樓主稱當時留下的家人仍正在用餐，「而我跟家人都沒有要準備走的動作出現」，不懂該女子為何會將自己的茶杯擅自放在他們桌上。

原PO斥不懂尊重　女子拒認錯

原PO又指出，雖職員很快就前來收走碗碟，但她忍不住指責涉事中年女子，直言「懂得尊重人嗎？」，不料對方反駁稱「妳的東西也是要讓人收，所以擺過來」，認為自己的行為沒有不妥之處，「我的東西都是要收不覺得有問題」。事後該女子更與同桌食客討論此事，其中一食客「叫個大嬸別吵」，原PO難忍怒氣及繼續斥責，「另一個人才會說say sorry（道歉）」。

網友批女子自私：只求自己乾淨

原PO不禁在貼文批評，「幾廿歲人，連尊重都不懂，叫人怎麼尊重妳這些人？不知所謂」。貼文一出，很多網友留言斥責該女子沒有禮貌，以及不懂尊重別人，甚至建議原PO應以牙還牙，「妳的單也是要埋，所以妳會埋我的單？」、「好離譜！超級自私，無品無禮貌無家教」、「他要收碟就應該自己叫夥記收，不應該放一些污穢碟到別人的桌子上，自私行為只求自己乾淨」、「很多X街都是乾淨自己，髒別人」、「用完紙巾把他的桌子放回」、「這些人是活在自己世界，不會想別人」。

延伸閱讀：

驚悉16歲女兒遭前17歲男友無套性侵！母親這樣動手私了　判刑出爐l

悲！女子遭7男持刀輪姦　男友被迫觀看全程崩潰　後續更慘惹公憤

文章授權轉載自《香港01》

家人 飲茶 酒樓

相關新聞

一家人酒樓飲茶...鄰桌阿姨忽放置用過茶杯 被罵還反駁這樣說

一家人於酒樓飲茶時，遭鄰桌女子將用過茶杯放置其桌上，引發口角。原PO質疑對方不懂尊重，卻被反駁「妳的東西也要讓人收」。事件引起網友熱議...

歌手吳克群深圳當義工 洗菜摘菜讓志工奶奶放假

歌手吳克群近兩年積極投入中國大陸的公益活動。7日，他現身深圳一家公益餐廳，不僅親自洗菜、摘菜，還安排志工奶奶們外出旅遊，讓她們難得放一天假、慶祝婦女節，擄獲大陸網友好評。

兩會／跳「科目三」被王毅點讚 伊拉克記者成中國女婿

2026年全國兩會期間，世界各地的3000多名記者齊聚北京，其中，曾因跳「科目三」被外交部長王毅點讚的伊拉克記者方浩明也在會場；據媒體人苑慶攀爆料，方浩明訂婚了，成為了中國準女婿，未婚妻是疆人。

兩會／民政部定國家標準 催生「養老服務師」

14屆全國人大四次會議7日舉行民生主題記者會，民政部長陸治原表示，已初步建成覆蓋城鄉的養老服務「一張網」，爭取「十五五」末（五年後）基本建成縣鄉村三級養老服務網絡；指導各地科學規畫養老服務設施，制定養老服務國家標準、行業標準，大力發展智慧養老，加強養老服務人才培訓，將「養老服務師」納入新職業。

中國多城取消「女神節」 婦女節正名掀話題 閱讀量破億

今天是「三八」國際婦女節，往年，中國多家電商平台和各地標語多使用「女神節」、「女王節」等詞舉辦活動或促銷，引發商業消費與女性價值認知爭議，有聲音呼籲取消「女神節」。今年有多地直接取消了「女神節」用語，商場也掀起一場「正名運動」，改回「婦女節」，微博話題「婦女節不需要花裡胡哨的替代」閱讀量破億，強調節日核心是「紀念抗爭而非收禮」，讓「婦女節」強勢回歸公共視野。

香港女性好威 女警會拆炸彈 中年婦首踏職場就開電車

今天是「三八國際婦女節」，一向被視為男性主導的專業領域，近年出現不少女性身影。香港警務處警長鍾嘉欣五年前通過嚴格遴選，成為首位擔任警隊爆炸品處理課（EOD）主任助手的女警；她憑藉專業與膽識，在拆彈任務中展現巾幗風采。而電車女車長向會琼七年前毅然走出廚房，駕駛電車；她閱歷因工作而擴闊，並首次嘗到財政獨立的滋味。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。