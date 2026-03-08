快訊

WBC最帥外援！「費仔」費爾柴德「顏值、實力全在線」還有超正金髮辣妻 根本人生勝利組

經典賽／「什麼是讓人感動的比賽？」 古林睿煬：這場就是！

消失8年露面！張宇與眾多星友資助袁惟仁 不捨弔唁：對他來講是解脫

聽新聞
0:00 / 0:00

歌手吳克群深圳當義工 洗菜摘菜讓志工奶奶放假

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
歌手吳克群近兩年積極投入公益活動。圖為吳克群先前接受央視新聞採訪畫面。（圖／截自央視新聞）
歌手吳克群近兩年積極投入公益活動。圖為吳克群先前接受央視新聞採訪畫面。（圖／截自央視新聞）

歌手吳克群近兩年積極投入中國大陸的公益活動。7日，他現身深圳一家公益餐廳，不僅親自洗菜、摘菜，還安排志工奶奶們外出旅遊，讓她們難得放一天假、慶祝婦女節，擄獲大陸網友好評。

據《錢江晚報》公眾號報導，這家愛心餐廳已營運12年，平均每天為約200人提供免費午餐，工作人員多為長年投入服務的志工。吳克群此次特地包車，安排志工奶奶們前往深圳景點遊玩，希望讓她們暫時放下工作、好好休息。

送走志工奶奶後，吳克群帶著粉絲接手餐廳工作，在廚房幫忙洗菜、摘菜。其實在活動前，他已連續兩天到餐廳當義工，每天清晨5點起床協助準備餐點。

吳克群接受深圳節目《第一現場》採訪時表示，這幾天深刻感受到志工奶奶們的辛苦，但她們臉上沒有疲憊，總是帶著笑容，「證明幫助別人或彼此互相幫助時，人會更快樂。」網友也紛紛留言表示，「這才是明星該有的樣子，很有大愛」、「難得看到有生活感的明星」。

吳克群過去就曾參與多項中國大陸的公益行動。去年4月，他在杭州協助一名腦性麻痺少年販售爆米花，並發起「對暗號免費領爆米花」活動，連續3天請客，吸引不少民眾前往支持。許多民眾特地前往攤位對暗號領取爆米花，現場氣氛熱鬧，也為少年加油打氣。

吳克群表示，「我覺得這些事情非常有意義，只要有意義，才會有感受，才會創作出更好的作品。來到這邊做義工，同時感受她們的故事，對我來講也是一種休息，還可以傳遞快樂。我做這些事情的時候，才真正有活著的感覺。」

先前接受央視新聞採訪時，吳克群也提到，2018年他母親去世後，開始重新思考「我該做什麼、我想做什麼」，決定去體驗「歌手吳克群」這個標籤之外的生活。

吳克群近兩年走訪中國大陸百餘座城市，並將所見所聞分享到社交媒體，也分享給台灣親友。他表示，希望兩岸民眾能透過這些真實故事看見彼此生活樣貌，認識對方的努力與善意。

據《央視新聞》報導，對於吳克群投入公益活動，國台辦發言人朱鳳蓮今年2月在例行記者會上表示，歡迎並樂見廣大台胞積極融入大陸社會生活，關注大陸發展變化與民眾生活，持續傳遞正能量。

歌手吳克群7日現身深圳一家公益餐廳，親自洗菜、摘菜，獲大陸網友好評。（圖／取自《錢江晚報》微信公眾號）
歌手吳克群7日現身深圳一家公益餐廳，親自洗菜、摘菜，獲大陸網友好評。（圖／取自《錢江晚報》微信公眾號）

腦性麻痺 吳克群 公益活動 志工

延伸閱讀

民歌之母陶曉清新書發表 「興沖沖」展現熟年姿態

劉美賢復出冬奧摘金 父親劉俊「放手為女兒喝采」：她是重視自由的人

金門婦女節表揚 陳玉珍談從政24年選縣長：像媳婦熬成婆

劉俊談女兒劉美賢冬奧鐸今後想訪台 憶觀選：真正民主自由社會

相關新聞

上海氣功研究所徵才 月薪1.6萬、須博士 網友：修仙？

上海市氣功研究所日前開出的招聘公告，要招聘五名員工，部分職位需具博士學歷，月薪人民幣1.4萬至1.6萬元，且享有公務員待遇的事業編制；由於該機構名稱帶有「氣功」，讓不少網友「腦洞大開」，以為上班即修仙。

歌手吳克群深圳當義工 洗菜摘菜讓志工奶奶放假

歌手吳克群近兩年積極投入中國大陸的公益活動。7日，他現身深圳一家公益餐廳，不僅親自洗菜、摘菜，還安排志工奶奶們外出旅遊，讓她們難得放一天假、慶祝婦女節，擄獲大陸網友好評。

兩會／跳「科目三」被王毅點讚 伊拉克記者成中國女婿

2026年全國兩會期間，世界各地的3000多名記者齊聚北京，其中，曾因跳「科目三」被外交部長王毅點讚的伊拉克記者方浩明也在會場；據媒體人苑慶攀爆料，方浩明訂婚了，成為了中國準女婿，未婚妻是疆人。

兩會／民政部定國家標準 催生「養老服務師」

14屆全國人大四次會議7日舉行民生主題記者會，民政部長陸治原表示，已初步建成覆蓋城鄉的養老服務「一張網」，爭取「十五五」末（五年後）基本建成縣鄉村三級養老服務網絡；指導各地科學規畫養老服務設施，制定養老服務國家標準、行業標準，大力發展智慧養老，加強養老服務人才培訓，將「養老服務師」納入新職業。

中國多城取消「女神節」 婦女節正名掀話題 閱讀量破億

今天是「三八」國際婦女節，往年，中國多家電商平台和各地標語多使用「女神節」、「女王節」等詞舉辦活動或促銷，引發商業消費與女性價值認知爭議，有聲音呼籲取消「女神節」。今年有多地直接取消了「女神節」用語，商場也掀起一場「正名運動」，改回「婦女節」，微博話題「婦女節不需要花裡胡哨的替代」閱讀量破億，強調節日核心是「紀念抗爭而非收禮」，讓「婦女節」強勢回歸公共視野。

香港女性好威 女警會拆炸彈 中年婦首踏職場就開電車

今天是「三八國際婦女節」，一向被視為男性主導的專業領域，近年出現不少女性身影。香港警務處警長鍾嘉欣五年前通過嚴格遴選，成為首位擔任警隊爆炸品處理課（EOD）主任助手的女警；她憑藉專業與膽識，在拆彈任務中展現巾幗風采。而電車女車長向會琼七年前毅然走出廚房，駕駛電車；她閱歷因工作而擴闊，並首次嘗到財政獨立的滋味。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。