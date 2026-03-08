快訊

經典賽Live／7局下林凱威登板+林家正阻殺解危 中華2：3南韓

台灣最美風景！阿嬤推回收車險遭吹翻 清水4國中生衝上前「護駕」暖哭全網

55歲退休過高球人生、想「一路玩到掛」　14年後企業家卻面臨長照考驗

聽新聞
0:00 / 0:00

香港中大教授澳洲潛入男校偷拍被捕 返港後被停職

中央社／ 台北8日電

香港中文大學商學院金融學系教授李兆恆日前在澳洲雪梨偽裝成當地4所男校的學生，潛入校內偷拍至少36名學生，被當地警方拘捕後承認跟蹤等罪，近日回到香港後，遭中大暫停職務。

綜合明報及香港01等港媒引述澳洲媒體報導，李兆恆於3月3日下午被捕，當時他身穿雪梨文法學校（Sydney Grammar School）校服，帶有該校的書包，在公園試圖混入一群正放學的男學生。

李兆恆的行徑引起學校保安注意。李兆恆被保安質問時一度想逃跑，被保安阻止並報警。

據當地學生家長提供的影片，李兆恆掩面跪地求饒說：「Sorry, I am so sorry!」（對不起，我非常對不起）。警方其後到場拘捕李兆恆，並且不准保釋，隨後在他的酒店房間搜出另外3所學校的校服、兩個隨身碟、一台筆記型電腦，以及載有至少36名學生偷拍照的手機。

李兆恆在法庭上承認一項「跟蹤或恐嚇罪」和兩項「非法侵入罪」，被判18個月有條件釋放，獲准保釋外出，6日返回香港。

中大回覆港媒表示高度關注此事，已暫停李兆恆的職務並成立委員會調查，如涉違反操守，會嚴肅處理。

雪梨 香港 澳洲 偷拍 大學教授

延伸閱讀

黎智英重判20年律師團隊不上訴 子女寄望川習會政治解決

中大教授澳洲度假潛男校！偽裝學生偷拍 被逮後跪地求饒

嘉義樂器行負責人裝針孔 偷拍國中學生上廁所遭收押

黎智英重判20年 律師：不會上訴

相關新聞

中東局勢緊張航班受阻 陸客狠砸25萬元搭頭等艙返國

中東局勢緊張影響全球航班運行，大陸多家航空公司近日陸續恢復往返中東航班，但部分大陸旅客仍滯留杜拜。有陸客歷經7次航班取消後，狠砸人民幣5.4萬元（約新台幣24.9萬元）買頭等艙機票返回大陸。

馬年首飛！長征八號甲遙八火箭 預計13日發射

由中國運載火箭技術研究院研製的長征八號甲遙八運載火箭，7日在海南商業航太發射場實施轉運，火箭箭體順利運至發射區一號發射工位，計畫執行13日馬年首飛任務。

宛如逃難！德黑蘭→巴庫→杜拜 中國空姐的74小時撤離歸途

伊朗首都德黑蘭在2月28日遭到以色列和美國聯合軍事打擊，一名杜拜航空的中國籍空姐的班機在當日早上9點抵達德黑蘭機場，接連經歷領空關閉、全面斷網、跨境陸路撤離，她原本2小時的短途飛行變成一場74個小時的歸途。

95歲港名廚重現失傳「油笠笠豬油包」 盼多點青年學做

為了不讓昔日的美味消失，有廚藝機構6日舉辦活動，復刻幾近失傳的經典粵式點心，包括由95歲的老師傅講解過去街知巷聞的點心「油笠笠豬油包」的做法，希望年輕人傳承。

曝將在南京與台灣泳隊交流 陸蝶后張雨霏：想去日月潭

大陸泳壇「蝶后」張雨霏近日以人大代表身分，在北京出席大陸全國「兩會」，她在接受本報訪問時說，有關注到去年馬龍等大陸運動員...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。