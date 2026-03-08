香港中大教授澳洲潛入男校偷拍被捕 返港後被停職

香港中文大學商學院金融學系教授李兆恆日前在澳洲雪梨偽裝成當地4所男校的學生，潛入校內偷拍至少36名學生，被當地警方拘捕後承認跟蹤等罪，近日回到香港後，遭中大暫停職務。

綜合明報及香港01等港媒引述澳洲媒體報導，李兆恆於3月3日下午被捕，當時他身穿雪梨文法學校（Sydney Grammar School）校服，帶有該校的書包，在公園試圖混入一群正放學的男學生。

李兆恆的行徑引起學校保安注意。李兆恆被保安質問時一度想逃跑，被保安阻止並報警。

據當地學生家長提供的影片，李兆恆掩面跪地求饒說：「Sorry, I am so sorry!」（對不起，我非常對不起）。警方其後到場拘捕李兆恆，並且不准保釋，隨後在他的酒店房間搜出另外3所學校的校服、兩個隨身碟、一台筆記型電腦，以及載有至少36名學生偷拍照的手機。

李兆恆在法庭上承認一項「跟蹤或恐嚇罪」和兩項「非法侵入罪」，被判18個月有條件釋放，獲准保釋外出，6日返回香港。

中大回覆港媒表示高度關注此事，已暫停李兆恆的職務並成立委員會調查，如涉違反操守，會嚴肅處理。