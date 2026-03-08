快訊

中東局勢緊張航班受阻 陸客狠砸25萬元搭頭等艙返國

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中東局勢緊張影響航班，大批大陸旅客滯留杜拜，有人甚至歷經7次取消後以人民幣5.4萬元購頭等艙返國。（圖／取自中國新聞周刊)
中東局勢緊張影響全球航班運行，大陸多家航空公司近日陸續恢復往返中東航班，但部分大陸旅客仍滯留杜拜。有陸客歷經7次航班取消後，狠砸人民幣5.4萬元（約新台幣24.9萬元）買頭等艙機票返回大陸。

專家指出，領空關閉將使民航活動全面停止，民用航空器若強行升空可能遭視為打擊目標，而航班恢復仍需重新調配機隊、安排航班時刻並取得安全飛行許可。

央視新聞指，為滿足旅客出行需求，中國國航、東方航空與南方航空近期已陸續恢復部分中東航線。中國國航已於3月5日起恢復利雅得往返北京航線，北京飛往杜拜方向自3月7日起恢復客票銷售，杜拜飛往北京方向則自3月6日起推出「機票變更候補」及「購票預約」功能。

東航將於3月7日至12日部分恢復上海浦東、西安、西安、昆明往返杜拜航班，南航亦宣布恢復3月8日至11日部分廣州、深圳往返杜拜航班。

中國新聞周刊提到，近期中東局勢升溫後，杜拜等地航班受影響，不少大陸旅客滯留當地。大陸官方2025年發布數據顯示，大陸與阿聯酋每周運營約200個往返航班。3月4日晚間，杜拜首架回國航班降落廣州；3月5日，國航北京—利雅得CA789航班降落沙烏地阿拉伯利雅德，被視為暫停航班後首個飛往中東的航班。

多名滯留杜拜的旅客透露，未收到航空公司確認前，航空公司提醒不要前往機場，「出了票也沒用」。期間，當地曾多次發布安全警報，手機提示「存在潛在導彈威脅」，要求民眾避險。另，一個由32名長輩組成的寧波旅行團亦滯留杜拜，原訂3月6日搭乘直飛杭州航班，3月5日凌晨取消，最終改訂杜拜直飛北京航班，於3月6日平安返抵大陸。

大陸民航業人士林智杰指，只要領空關閉，一切民航活動即停止，民用航空器若強行升空，可能被視為打擊目標而遭攻擊，這也是航空公司暫停航班的重要原因。他提到，杜拜國際機場2024年旅客吞吐量達9,230萬人次，位居全球第二，若以國際旅客吞吐量計算則排名全球第一，是重要的國際航空中轉樞紐。

廣外南國商學院教授郭佳則說，杜拜位於波斯灣中心地帶，雖未直接參戰，但周邊多國涉及衝突並關閉領空，形成空域限制。郭佳指出，領空關閉屬於國家主權行為，各國可自主決定是否開放空域。

還有多名民航專家認為，即使衝突各方宣布停火，航班秩序也難以立即恢復，航空公司仍需重新調配機隊與機組人員、安排航班時刻並取得安全飛行許可。

央視新聞另報導稱，當地時間3月7日上午，杜拜國際機場上空曾出現攔截行動並傳出爆炸聲，候機樓部分旅客被要求疏散至地下一層避險。

