舉辦台港澳足球交流賽 策進會：深化三地默契與信任

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
台港策進會與陸委會合辦的「台港澳友誼盃2026足球交流賽」7日在板橋華僑高中足球場開踢，策進會董事長賴秀如（右3）、陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水（右2）等進行開球儀式。（策進會提供）
台港策進會與陸委會合辦的「台港澳友誼盃2026足球交流賽」7日在板橋華僑高中足球場開踢，賽事規模再創新高，吸引16支球隊、共300多人參賽。策進會董事長賴秀如指出，足球講求團隊合作，每一次傳球與跑位都象徵著「默契與信任」，這正是我們期盼台港澳交流持續深化的精神所在。

本屆賽事的16支球隊，有來自香港的球隊，以及國人與在台港澳人士組成的球隊。賴秀如在開幕致詞表示，賽事自2022年首度舉辦以來，參賽隊伍規模逐年成長，顯示已透過足球搭建台灣與港澳民間交流的重要平台。

賴秀如說，今年賽事內容更加多元，特別邀請香港東區女子足球隊來台參賽，展現香港校園足球的實力與風采；同時也首度邀請由香港新銳導演陳健朗及多位藝人與KOL組成的「感性足球隊」共襄盛舉，為賽事增添交流亮點，讓活動在競技之外，也成為台港澳文化與社群交流的年度盛事。

中華港澳之友協會會長張仕賢致詞表示，這是他第二次參與策進會足球賽，深具意義。台港澳交流，足球優先。足球不僅是體育競技，更象徵台灣與港澳情誼的連結與延續，期盼透過交流進一步深化彼此合作。

經過多場精彩對決後，最終由Project.F隊勇奪社會組冠軍，而挑戰組冠軍則由青蛙足球隊獲得。同時，現場亦安排親子周邊體驗活動，讓球員眷屬與孩子一同感受足球樂趣。

陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水在頒獎時說，陸委會與策進會對在台港澳人士的服務不會停歇，今年將舉辦港澳人士居留定居座談、基礎急救訓練講座、香港影展、淨山與淨灘活動及大型香港市集等，協助港澳朋友適應台灣社會，深化彼此的理解。

台港策進會與陸委會合辦的「台港澳友誼盃2026足球交流賽」7日在板橋華僑高中足球場開踢，賽事規模再創新高，吸引16支球隊、共300多人參賽。（策進會提供）
策進會 足球 賴秀如

