強化觀光信譽 北京：整頓欺騙客人強迫購物亂象
中國文化和旅遊部（文旅部）部長孫業禮今天表示，強化整頓不良店家欺騙消費者、強迫消費等違法違規行為，發現一起、查一起，該處罰的嚴厲處罰、該停業的責令停業。
中國14屆全國人大四次會議今天上午舉行民生主題記者會。
據央視7日直播，孫業禮於會上表示，對於文旅市場亂象零容忍，今年將持續展開專項整治行動。
孫業禮表示，加強文旅市場管理、整頓文旅市場亂象，對於一些不良商家欺客、宰客、強迫購物等違法違規行為，堅持零容忍、嚴監管，「發現一起、查處一起，該處罰的嚴厲處罰，該停業整頓的，堅決停業整頓」。
他指出，去年加大暗中探訪力道，也加快投訴辦理速度，查辦一批案件，效果是比較好的。今年將聯合相關部門持續展開專項整治行動，重點整治虛假宣傳、非法招攬、強迫消費等，加大案件查處和公開通報力道，強化信用監管。
孫業禮於會中強調，中國政府高度重視發展出入境旅遊，鼓勵中國公民走出去，也歡迎世界各國遊客到中國。
他於會上公布相關統計資料。2025年中國入境旅遊人次超過1.5億人次，年增逾17%；入境旅遊花費逾1300億美元（約新台幣4.1兆元），年增40%。
孫業禮強調，2025年免簽入境外國遊客超過3000萬人次，顯示一系列促進入境旅遊措施有效。目前中國對50多個國家實行單方面免簽；過境免簽覆蓋範圍達55個國家，可以來一趟「說走就走的中國遊」。
孫業禮表示，旅遊有開眼界、長智慧、養心智、育情操的作用，也是增進各國人民之間友誼的橋梁，這是促進不同文明之間交流的重要管道，「我們鼓勵中國公民走出去，也歡迎世界各國的遊客到中國旅遊」。
