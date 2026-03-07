聽新聞
連3年高位 陸科技預算增幅10%

聯合報／ 記者林宸誼陳宥菘／台北報導

大陸今年政府工作報告中央整體預算增速較往年下降，但當中的科技預算增幅最多，高達百分之十，台灣學者分析指出，今年大陸政府工作頭號關鍵字可謂是「科技自主」。

政大國關中心昨天舉辦「解析二○二六中共全國兩會座談會」。政大東亞所特聘教授兼國關中心王信賢表示，大陸今年中央本級支出收緊，在預算有限的情況下，政府選擇將資源「高度集中」投入在少數幾個戰略領域。從各項支出的增速變化，可以清楚看出大陸在地緣政治壓力下的優先順序。

王信賢指出，科技支出依然是最核心的戰略項目，今年科技預算增速達百分之十，已是連續三年維持在同一高位，是所有支出中增幅最大的部分。這反映出在美國持續加強科技封鎖的背景下，大陸將「科技自立自強」視為國家發展的頭號任務。若要從今年的政府工作報告中挑出最關鍵的關鍵字，「科技」是毫無疑問是第一順位。

不過，同場會議發言的中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊認為，大陸投資科技得要等到三到五年，才能產生效果。同時，大陸過於注重科技會遭遇兩個問題。首先新質生產力或者新興產業、未來產業，目前規模都還蠻小的，但是以往房地產產業規模很大，會產生動能不足的一些問題。

其次現在大陸民眾都不敢消費，所以目前大陸所有的物價價格不斷下滑，而大陸政府仍鼓勵大家投入新質生產力，最後勢必會產生重複投資的現象。

頭號目標 陸拚新興產業「全面AI+」

大陸政府工作報告與十五五規畫（二○二六-二○三○年）草案皆提及加力做強現代化產業體系，大陸發改委主委鄭柵潔六日在人大經濟主題記者會上表示，加力支持新興產業、未來產業發展，「十五五」末（二○三○年）人工智慧（ＡＩ）相關產業規模將增長到人民幣十兆元（約新台幣四十六兆元）以上。

需求年增逾2倍 陸掀AI人才戰

隨著人工智慧（ＡＩ）技術快速滲透各行各業，春節後首周，大陸人才市場掀起ＡＩ搶人大戰，競爭愈發激烈。最新人才報告顯示，企業對掌握ＡＩ工具的人才需求年增逾兩倍，薪資水準明顯高於普通職位，反映ＡＩ正深刻重塑就業結構與人才格局。

AI競賽 電力建設成決勝關鍵

大陸官方早前公布二○二五年大陸全年用電量超過十萬億千瓦時（十兆度電），高居世界第一，是美國全年用電量的‌兩倍多‌。但ＡＩ的發展需要更多電力等基礎建設。大陸國家電網表示，十五五期間（二○二六年–二○三○年），預計再投資固定資產人民幣四兆元，包括電網改革等，金額比上一個五年整整增長了百分之四十。

黎智英重判20年 律師：不會上訴

現年七十八歲的壹傳媒創辦人黎智英，早前被裁定串謀勾結外力、煽動等三罪成立，被判有期徒刑二十年，為港版國安法生效以來最嚴厲判決。黎智英的香港律師團隊六日向港媒確認，黎智英不會就定罪及刑期提出上訴。

支持創新產業 陸證監會主席吳清：將擇機發布深化創業板改革方案

大陸證監會主席吳清6日在十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會上表示，將推出兩項新的措施，一是將深化創業板的改革，將科創板改革的有益經驗複製推廣到創業板；二是優化再融資機制。而深化創業板改革的總體方案已經基本成形，將進一步完善以後擇機發布。

