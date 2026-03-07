頭號目標 陸拚新興產業「全面AI+」

大陸政府工作報告與十五五規畫（二○二六-二○三○年）草案皆提及加力做強現代化產業體系，大陸發改委主委鄭柵潔六日在人大經濟主題記者會上表示，加力支持新興產業、未來產業發展，「十五五」末（二○三○年）人工智慧（ＡＩ）相關產業規模將增長到人民幣十兆元（約新台幣四十六兆元）以上。

今年兩會（政協、人大）適逢十五五開局之年，ＡＩ含量也高。「十五五」規畫建議明確提出，全面實施「ＡＩ+」行動，以人工智慧引領科研範式變革，加強人工智慧同產業發展、文化建設、民生保障、社會治理相結合，搶占人工智慧產業應用制高點，全方位賦能千行百業。

發展ＡＩ已成大陸當前最重要的目標，針對ＡＩ等高成長性工作需要政策支持，鄭柵潔表示，將做好三方面工作：一是在集成電路（半導體）、衛星互聯網、國產大飛機、全國一體化算力網等領域，建設一批長鏈條、大體量的重大項目，投資規模都在千億級甚至兆級；二是將會同財政部、人民銀行等部門，再設立國家級併購基金，進一步暢通創業投資退出渠道，提高創投資本周轉效率，預計引導撬動各類資金規模超人民幣一兆元（約新台幣四點六兆元）；三是將推動軟體開發、數據加工等無形資產可「入帳」、能「變現」。

大陸商務部長王文濤在記者會中也表示，今年大陸商務部將「以舊換新」政策從一點○升級到二點○，重點支持兩個方面：綠色智慧商品和線下實體零售，為新產業、新賽道換出市場空間、增添活力。要激發下沉市場消費活力，其中鼓勵發展「ＡＩ+」、「ＩＰ+」、沉浸式體驗等消費，引進大陸國內外品牌開設區域首店。

對於「ＡＩ+」的討論也瀰漫在大陸各地人大代表小組討論中，比如上海交通大學校長丁奎嶺在上海代表團發言直指「高校的創新要利用ＡＩ來幹」，去年還推出涵蓋教學、科研、治理等內容的「ＡＩ十條」改革方案；全國人大代表、恒瑞醫藥董事長孫飄揚通過新華社表示，正圍繞「ＡＩ+新藥研發」進行探索，顯示兩會委員、代表從自身行業來思索如何讓「AI for everything」。