支持創新產業 陸證監會主席吳清：將擇機發布深化創業板改革方案

聯合報／ 記者黃雅慧／北京即時報導
大陸證監會主席吳清6日在十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會上表示，將擇機發布深化創業板改革方案。記者黃雅慧／攝影
大陸證監會主席吳清6日在十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會上表示，將擇機發布深化創業板改革方案。記者黃雅慧／攝影

大陸證監會主席吳清6日在十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會上表示，將推出兩項新的措施，一是將深化創業板的改革，將科創板改革的有益經驗複製推廣到創業板；二是優化再融資機制。而深化創業板改革的總體方案已經基本成形，將進一步完善以後擇機發布。

吳清說，將增設一套更加精準、更為包容的上市標準，加力支持新產業、新業態、新技術企業發展。積極支持新型消費、現代服務業等優質創新創業企業在創業板發行上市。在創業板推出對符合條件的優質創新企業，特別是在關鍵核心技術上有突破的企業實施IPO預先審閱、允許符合條件的在審企業面向老股東增資擴股、優化新股發行定價等改革舉措；全方位推動提升創業板上市公司質量。

在優化再融資機制方面，吳清指出，進一步提升制度規則的包容性、適應性；進一步突出「扶優、扶科」導向，對於治理和經營規範、市場認可度高的優質上市公司，大幅提升審核效率。將現行科創板、創業板「輕資產、高研發投入」認定標準進一步拓展至主板，實施好放寬再融資補流限額用於研發投入、縮短再融資間隔期等優化措施，更好支持優質科技創新企業再融資；進一步加強再融資監管，加大執法力度，依法嚴懲「忽悠式」再融資、違規變更募集資金用途等違法違規行。

吳清說，A股總市值已超過110兆元人民幣，資本市場的規模結構、質量都在實現新的躍升，市場韌性和抗風險能力也在明顯增強，股市風向標的作用也更突顯。「十五五」時期，將完善中國特色穩市機制建設，豐富跨週期逆週期調節的手段和機制，增強市場內在穩定性。

十四屆全國人大四次會議於6日下午在北京舉行經濟主題記者會，邀請大陸發改委主任鄭柵潔、財政部部長藍佛安、商務部部長王文濤、中國人民銀行行長潘功勝、大陸證券監督管理委員會主席吳清等重要經濟長官回應熱點議題。記者黃雅慧／攝影
十四屆全國人大四次會議於6日下午在北京舉行經濟主題記者會，邀請大陸發改委主任鄭柵潔、財政部部長藍佛安、商務部部長王文濤、中國人民銀行行長潘功勝、大陸證券監督管理委員會主席吳清等重要經濟長官回應熱點議題。記者黃雅慧／攝影

上市公司 資本市場

