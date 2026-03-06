快訊

迪麗熱巴中東戰事滯留多日 今脫險返陸但粉絲怒責經紀公司失職冷漠

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
迪麗熱巴（圖）在中東遇戰爭爆發滯留杜拜，5天後終於返抵中國大陸。 取自迪麗熱巴微博公眾號
迪麗熱巴（圖）在中東遇戰爭爆發滯留杜拜，5天後終於返抵中國大陸。 取自迪麗熱巴微博公眾號

中國大陸知名藝人迪麗熱巴在美國與以色列斬首伊朗最高領袖哈米尼時，正在計畫經杜拜轉機赴巴黎參加迪奧時裝周，卻因中東衝突升級，阿聯酋緊急關閉領空致航班停飛，被迫滯留杜拜。但今天經多方確認安全她已返回大陸，結束遇險滯留危機。她平安返回的訊息也登上微博熱搜第一。

在滯留期間，迪麗熱巴的團隊啟動緊急應變計畫，經由陸路轉移至安曼，其後再經馬來西亞中轉，最終於3月5日安全回國。

迪麗熱巴在3月4日晚間就已抵達馬來西亞，當晚她透過馬來西亞IP屬地微博發文報平安，她的博文說，「和大家報個平安，現在我和團隊的夥伴們都已安全，各方面的事項公司也已經處理安排好，我們一切都好，請放心。很抱歉讓大家擔心了，感謝大家對我的關心」。

粉絲梳理她的歷險時間線，稱迪麗熱巴2月28日六點上飛機飛往杜拜中轉，同天一度滯留機場。但當晚22:00該機場被伊朗導彈碎片擊中。而迪麗熱巴到3月3日中午經陸路確認抵達安曼的安全區域。再於4日自安曼搭機飛到馬來西亞。

但其團隊為迪麗熱巴制定中轉杜拜再飛巴黎的決策卻遭粉絲批判。網友認為大陸駐阿聯酋使領館曾於2月27日、28日兩度發布安全預警，但她的團隊卻仍為她選擇杜拜中轉航線，其實同期間是有直飛巴黎的航班選項。還有網友指出，她的化妝師、造型師等工作人員是直飛巴黎並提前抵達，卻只安排迪麗熱巴中轉，批判漠視藝人安全。

粉絲更要求她所屬的嘉行傳媒及工作室公開道歉。粉絲組成的《Dear迪麗熱巴後援會》今早發表聲明稱，針對嘉行傳媒及嘉行迪麗熱巴工作室一系列嚴重失職、漠視藝人人身安全、職業權益的行為，後援會聯合全體粉絲鄭重發布此聲明。聲明表示，嘉行傳媒聲明冷漠，未見基本關切，令全體粉絲心寒、憤怒且無法接受。還指責其行程統籌失職，連最基礎的行程安全、人員保障、風險識別都無法完成，這是重大且不可原諒的失職。聲明還指責嘉行及工作室事後因應能力嚴重缺失，徹底揭露了對藝人的漠視與冷酷。他們要求嘉行傳媒及工作室誠懇道歉並調查究責。

不過還是有網友認為，這是突發衝突無法預判，呼籲還是應理性看待。而據傳迪麗熱巴與嘉行傳媒13年的合約已近期滿，可能前師姐楊冪的新公司「天伊娛樂」。

迪麗熱巴是迪奧的全球代言人，由於在中東遇險只能缺席2026秋冬時裝秀，可能造成千萬元級別的損失。

相關新聞

上海交大將迎130周年校慶 上海交大校長：學校是兩岸合作最好的平台

陸全國人大代表、上海交通大學校長丁奎嶺6日出席人大代表上海代表團會議回應本報表示，上海交大今年正好130周年，這是一個很好的契機，學校之間的鏈接，血脈的鏈接，可以成為海峽兩岸交流的紐帶，「推動兩岸科學家、兩岸同學、兩岸人民的合作，我覺得這個學校是一個最好的平台」。

恒生大學研究：畢業後簽證靈活 港博士教育力壓這3國家

香港恒生大學5日發布首項聚焦博士教育政策與學生體驗的跨區域比較研究，在系統分析多個高等教育樞紐的政策條件及各地博士生及大學管理人員深度訪談，初步結果顯示，香港憑藉靈活的畢業後簽證／簽註、具競爭力的博士獎學金計畫以及蓬勃的研究氛圍，力壓英國、新加坡及馬來西亞等地，成為博士教育的國際熱門選擇。

社經環境轉變　港人憂鬱和焦慮指數創新高

據調查，香港市民的憂鬱及焦慮指數創下歷年新高，負責調查的學者表示，港人在歷經COVID-19疫情及社會經濟環境轉變後，「...

提升結婚儀式感 古鎮旅遊兼領證

為提升結婚儀式感，大陸各地民政局近期推動在景區設置婚姻登記點，讓新人在具有紀念意義的場所領取結婚證。自去年五月大陸全面實施婚姻登記「全國通辦」以來，民政部門也鼓勵有條件地區，將婚姻登記機關設置在公園等具有標誌性與紀念意義的場所。

「冷暴力也是嚴重家暴」 陸政協委員馮遠征：遭侵害者要拿起法律武器

大陸全國政協委員、北京人民藝術劇院院長馮遠征4日接受陸媒訪問時表示，當下人們更為重視情感需求，比起肉體上的暴力，也應該關注家庭中的精神「冷暴力」現象，例如對待家人冷嘲熱諷，使用侮辱性語言，或者以沉默態度面對。他強調，精神暴力也是家暴。

