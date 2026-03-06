快訊

才登台1年！米其林「Ajimi割烹味美」開價500萬頂讓 已無法訂位

經典賽／澳洲再敲雙轟5：1勝捷克 首支二連勝隊伍

「舉重精靈」方莞靈被控酒後家暴伴侶還踹胸腹 下場曝

聽新聞
0:00 / 0:00

社經環境轉變　港人憂鬱和焦慮指數創新高

中央社／ 香港6日電

據調查，香港市民的憂鬱及焦慮指數創下歷年新高，負責調查的學者表示，港人在歷經COVID-19疫情及社會經濟環境轉變後，「在適應上仍面對巨大壓力，情緒健康急需關注」。

中文大學社會工作學系與香港心理衛生會去年進行了第7次「全港抑鬱（憂鬱）指數調查」，收集了2695份有效問卷。

中大社工系教授崔佳良昨天公布調查結果指出，港人整體憂鬱分數平均達7.27分，為歷次調查之冠，其中近三成受訪者受到「中度至重度抑鬱」的困擾。

她說，最令人關注的是，估計需要接受專業治療及輔導的「中重度或以上抑鬱」群組，比例由2023年的11.1%上升至13.1%。

此外，港人的整體焦慮分數平均為5.9分，也是歷年最高，屬於「中度至重度焦慮」的比例，由2023年的18.5%顯著增加至22.6%；「重度焦慮」的比例更由6.4%急升至9%，同樣創下歷次新高。

崔佳良說，港人經歷疫情及社會經濟環境轉變後，「在適應上仍面對巨大壓力，情緒健康急需關注」。

她並說，在不同年齡層之中，18至24歲群組的精神健康狀況最令人憂慮，高達43.5%受「中度至重度抑鬱」情緒影響，受「中度至重度焦慮」影響的比例也達32.7%，情況超過其他年齡層。

她說，數據顯示，18至24歲群組在使用電子產品的平均時間上，與他們的憂鬱及焦慮分數呈正比，反映出過度使用電子產品與情緒困擾有著密切關聯。

調查並顯示，在處理壓力方面，高達55%的受訪者表示不會或不確定會向專業人士尋求協助，主因包括「生活忙碌」及「相信自己有能力應付」。

另外，隨著人工智慧（AI）的普及，有憂鬱及焦慮的受訪患者指會尋求AI助手幫助，AI排名求助榜的第6位。

人工智慧 指數 情緒 香港

延伸閱讀

女性用AI諮詢理財 大增

罹癌初期生活變動…衛福部擬擴大心理支持方案 預計4月公布相關規畫

課業壓力大！兒盟調查近2成國中生 重度學習疲勞

國中生5人就有1人「學習過勞」 私校生作息失衡、壓力更大

相關新聞

社經環境轉變　港人憂鬱和焦慮指數創新高

據調查，香港市民的憂鬱及焦慮指數創下歷年新高，負責調查的學者表示，港人在歷經COVID-19疫情及社會經濟環境轉變後，「...

提升結婚儀式感 古鎮旅遊兼領證

為提升結婚儀式感，大陸各地民政局近期推動在景區設置婚姻登記點，讓新人在具有紀念意義的場所領取結婚證。自去年五月大陸全面實施婚姻登記「全國通辦」以來，民政部門也鼓勵有條件地區，將婚姻登記機關設置在公園等具有標誌性與紀念意義的場所。

「冷暴力也是嚴重家暴」 陸政協委員馮遠征：遭侵害者要拿起法律武器

大陸全國政協委員、北京人民藝術劇院院長馮遠征4日接受陸媒訪問時表示，當下人們更為重視情感需求，比起肉體上的暴力，也應該關注家庭中的精神「冷暴力」現象，例如對待家人冷嘲熱諷，使用侮辱性語言，或者以沉默態度面對。他強調，精神暴力也是家暴。

兩會政府工作報告起草人：今年首次提出打造智慧經濟新形態

據中國青年報客戶端報導，3月5日，大陸國新辦舉辦吹風會，「政府工作報告」起草組負責人、國務院研究室主任沈丹陽表示，今年要分型分類、精準幫扶個體戶發展。街邊小店，政府也要幫扶。

全國人代建議「彩禮不超過6萬」登熱搜第一

繼今年2月所發布的中央一號文件提出「持續整治農村高額彩禮」，2026年全國兩會上，「高額彩禮」問題也成為代表們關注的一項社會議題。全國人大代表李燕鋒在4日建議彩禮金額不超過6萬元，話題衝上熱搜第一。

大陸軍方人大代表、殲-16機師 稱建軍100周年「感到目標明確」

大陸全國人大代表、空軍殲-16戰機機師王文毅，5日在大陸兩會的「代表通道」上表示，作為來自一線部隊的戰鬥機機師，最真切的感受是基層部隊戰備訓練抓得愈緊，打仗能力就練得愈強。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。