社經環境轉變　港人憂鬱和焦慮指數創新高

據調查，香港市民的憂鬱及焦慮指數創下歷年新高，負責調查的學者表示，港人在歷經COVID-19疫情及社會經濟環境轉變後，「在適應上仍面對巨大壓力，情緒健康急需關注」。

中文大學社會工作學系與香港心理衛生會去年進行了第7次「全港抑鬱（憂鬱）指數調查」，收集了2695份有效問卷。

中大社工系教授崔佳良昨天公布調查結果指出，港人整體憂鬱分數平均達7.27分，為歷次調查之冠，其中近三成受訪者受到「中度至重度抑鬱」的困擾。

她說，最令人關注的是，估計需要接受專業治療及輔導的「中重度或以上抑鬱」群組，比例由2023年的11.1%上升至13.1%。

此外，港人的整體焦慮分數平均為5.9分，也是歷年最高，屬於「中度至重度焦慮」的比例，由2023年的18.5%顯著增加至22.6%；「重度焦慮」的比例更由6.4%急升至9%，同樣創下歷次新高。

崔佳良說，港人經歷疫情及社會經濟環境轉變後，「在適應上仍面對巨大壓力，情緒健康急需關注」。

她並說，在不同年齡層之中，18至24歲群組的精神健康狀況最令人憂慮，高達43.5%受「中度至重度抑鬱」情緒影響，受「中度至重度焦慮」影響的比例也達32.7%，情況超過其他年齡層。

她說，數據顯示，18至24歲群組在使用電子產品的平均時間上，與他們的憂鬱及焦慮分數呈正比，反映出過度使用電子產品與情緒困擾有著密切關聯。

調查並顯示，在處理壓力方面，高達55%的受訪者表示不會或不確定會向專業人士尋求協助，主因包括「生活忙碌」及「相信自己有能力應付」。

另外，隨著人工智慧（AI）的普及，有憂鬱及焦慮的受訪患者指會尋求AI助手幫助，AI排名求助榜的第6位。