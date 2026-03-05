快訊

美軍基地差2分鐘就完蛋！伊朗轟炸機闖卡達與F-15纏鬥結果曝光

影／對美軍購案事關重大 國民黨主席鄭麗文： 完全尊重黨團的自主

聽新聞
「冷暴力也是嚴重家暴」 陸政協委員馮遠征：遭侵害者要拿起法律武器

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸全國政協委員、北京人民藝術劇院院長馮遠征。圖／新華網
大陸全國政協委員、北京人民藝術劇院院長馮遠征4日接受陸媒訪問時表示，當下人們更為重視情感需求，比起肉體上的暴力，也應該關注家庭中的精神「冷暴力」現象，例如對待家人冷嘲熱諷，使用侮辱性語言，或者以沉默態度面對。他強調，精神暴力也是家暴

「拍《不要跟陌生人說話》時，我以為家暴就是打打殺殺，後來才了解到冷暴力。」也是演員的馮遠征坦言，正是從這部戲開始，很多人才第一次意識到，原來自己經歷的可能是家暴，或者開始真正認識到家暴的危害。

「從那以後，我不斷地被提問，不斷地做相關節目，也就自然而然地開始關注這些現象，在不同場合也會呼籲。」他說，這些年對家暴的認知越來越強，甚至變成了一種條件反射。

隨著時代變化，馮遠征觀察到，施暴手段也在「進化」， 「他們學會了隱藏自己，從肉體暴力轉向精神暴力。」他強調，「在我們現實生活中，肉體上的暴力更容易被察覺。但很多『冷暴力』，我們可能只當是拌嘴、冷戰，或者有人用『我愛你所以控制你』這種話。」

「當你被控制生活、控制精神、控制消費，甚至被以『愛』的名義操控時，這也是一種暴力。」馮遠征注意到，2025年11月，大陸最高檢發布了一批依法懲治家庭暴力犯罪典型案例，將精神虐待、經濟控制、長期冷暴力等納入打擊範圍，在他看來這是一個重要的訊號。 「對受害者來說，他們知道了法律的邊界在哪裡，什麼情況下可以用法律保護自己。對施暴者來說，也劃清了界限：你不能越過這條線，否則就是違法。」

在大陸最高檢發布的典型案例中，還明確將具有共同生活基礎事實的婚前同居關係納入反家暴法規制範圍，馮遠征認為這是一個進步，「婚前同居已不是罕見的現象，如果沒有婚姻關係，過去很難界定和介入。現在大家就知道了，一旦遇到問題該怎麼保護自己。」

對於被「冷暴力」侵害者，馮遠征強調首先要保護自己，然後拿起法律的武器，讓社會知道，讓大眾知道你正在遭受侵害，只有這樣才能更好地保護自己。

家暴 家庭暴力 法律

「冷暴力也是嚴重家暴」 陸政協委員馮遠征：遭侵害者要拿起法律武器

