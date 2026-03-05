兩會政府工作報告起草人：今年首次提出打造智慧經濟新形態

據中國青年報客戶端報導，3月5日，大陸國新辦舉辦吹風會，「政府工作報告」起草組負責人、國務院研究室主任沈丹陽表示，今年要分型分類、精準幫扶個體戶發展。街邊小店，政府也要幫扶。

沈丹陽說，中國個體工商戶眾多，不僅在繁榮經濟與推動創新創業方面發揮了重要作用，而且直接帶動近3億城鄉居民就業。

他說，街邊的小餐廳小商店看起來不起眼，但實實在服務千家萬戶，對穩定就業、對保障民生都十分重要。相關部門今年將加速開展名特優新個體工商戶培育工作，持續加強個體工商戶分型分類，有針對性提供初創幫扶、技能培訓、數位轉型、融資信貸等方面的服務，幫助大家解決轉型升級難、融資貸款難。

同是政府工作報告起草組成員、國務院研究室副主任陳昌盛談到人工智慧發展時表示，政府工作報告，今年首次提出打造智慧經濟新形態。他說：「今年春節，我也用AI生成了拜年視頻發給我的父母。」

「人工智慧迭代日新月異，有的人甚至說是『周迭代』。」他說，AI正在從數位螢幕走向現實世界、從會聊天轉變為會辦事，加速重塑商業模式、生產生活方式。大陸總理李強連續3年在政府工作報告中部署，今年首次提出打造智慧經濟新形態。陳昌盛認為，就是要抓住人工智慧發展機遇，盡快開啟經濟成長新空間，壯大新動能。

他談到，要拓展AI規模化應用，也要讓AI深入生產、開源開放，還要打造AI研發的基礎設施。此外，他也提到，加強對AI的治理，讓它朝著有益向善、公平公正的方向發展。