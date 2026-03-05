兩會政府工作報告起草人：今年首次提出打造智慧經濟新形態

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
2026年兩會《政府工作報告》起草小組負責人、大陸國務院研究室主任沈丹陽。圖／中國網
據中國青年報客戶端報導，3月5日，大陸國新辦舉辦吹風會，「政府工作報告」起草組負責人、國務院研究室主任沈丹陽表示，今年要分型分類、精準幫扶個體戶發展。街邊小店，政府也要幫扶。

沈丹陽說，中國個體工商戶眾多，不僅在繁榮經濟與推動創新創業方面發揮了重要作用，而且直接帶動近3億城鄉居民就業。

他說，街邊的小餐廳小商店看起來不起眼，但實實在服務千家萬戶，對穩定就業、對保障民生都十分重要。相關部門今年將加速開展名特優新個體工商戶培育工作，持續加強個體工商戶分型分類，有針對性提供初創幫扶、技能培訓、數位轉型、融資信貸等方面的服務，幫助大家解決轉型升級難、融資貸款難。

同是政府工作報告起草組成員、國務院研究室副主任陳昌盛談到人工智慧發展時表示，政府工作報告，今年首次提出打造智慧經濟新形態。他說：「今年春節，我也用AI生成了拜年視頻發給我的父母。」

「人工智慧迭代日新月異，有的人甚至說是『周迭代』。」他說，AI正在從數位螢幕走向現實世界、從會聊天轉變為會辦事，加速重塑商業模式、生產生活方式。大陸總理李強連續3年在政府工作報告中部署，今年首次提出打造智慧經濟新形態。陳昌盛認為，就是要抓住人工智慧發展機遇，盡快開啟經濟成長新空間，壯大新動能。

他談到，要拓展AI規模化應用，也要讓AI深入生產、開源開放，還要打造AI研發的基礎設施。此外，他也提到，加強對AI的治理，讓它朝著有益向善、公平公正的方向發展。

中國模式還有未來嗎？關鍵在習近平身上的決策

不安全感會繁殖不安全感。某種意義上，這種不安全感究竟是心理層面的還是物質層面的，並不關鍵，因為兩者都會推動清洗。更多清洗又會製造更多對抗與異議，最終形成惡性循環。反腐運動已進入第十個年頭，它不再只是一次運動，更接近中共創造出的眾多矛盾概念之一，例如繼續革命。

「冷暴力也是嚴重家暴」 陸政協委員馮遠征：遭侵害者要拿起法律武器

大陸全國政協委員、北京人民藝術劇院院長馮遠征4日接受陸媒訪問時表示，當下人們更為重視情感需求，比起肉體上的暴力，也應該關注家庭中的精神「冷暴力」現象，例如對待家人冷嘲熱諷，使用侮辱性語言，或者以沉默態度面對。他強調，精神暴力也是家暴。

據中國青年報客戶端報導，3月5日，大陸國新辦舉辦吹風會，「政府工作報告」起草組負責人、國務院研究室主任沈丹陽表示，今年要分型分類、精準幫扶個體戶發展。街邊小店，政府也要幫扶。

全國人代建議「彩禮不超過6萬」登熱搜第一

繼今年2月所發布的中央一號文件提出「持續整治農村高額彩禮」，2026年全國兩會上，「高額彩禮」問題也成為代表們關注的一項社會議題。全國人大代表李燕鋒在4日建議彩禮金額不超過6萬元，話題衝上熱搜第一。

大陸軍方人大代表、殲-16機師 稱建軍100周年「感到目標明確」

大陸全國人大代表、空軍殲-16戰機機師王文毅，5日在大陸兩會的「代表通道」上表示，作為來自一線部隊的戰鬥機機師，最真切的感受是基層部隊戰備訓練抓得愈緊，打仗能力就練得愈強。

提升儀式感！陸各地推風景區領證 掀「古鎮結婚」熱潮

據大陸央視網，為提升結婚儀式感，各地民政局近期推動在景區設置婚姻登記點，讓新人在具有紀念意義的場所領取結婚證。自去年5月大陸全面實施婚姻登記「全國通辦」以來，民政部門也鼓勵有條件地區，將婚姻登記機關設置在公園等具有標誌性與紀念意義的場所。

