「投入力道有待加強」 陸人大代表籲：三孩家庭每月補助22,500元至孩子3歲

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸全國人大代表、中國工藝美術大師龐永輝。圖／上海證券報
大陸全國人大代表、中國工藝美術大師龐永輝。圖／上海證券報

今年大陸全國兩會，全國人大代表、中國工藝美術大師龐永輝建議，大幅提高育兒補貼標準，發行長期育兒專項國債籌集資金，提振生育意願。應給予三孩家庭，每月5000元人民幣（單位下同，約新台幣22,500元）的補貼至3歲。

據極目新聞，龐永輝分析，儘管2025年起中國實施了普惠式育兒補貼，但投入力道仍有待加強。他提出多項具體措施：一是提高育兒補貼標準，涵蓋全成長周期，建議調整補貼政策，給予一孩每月1,000元、二孩每月3,000元、三孩及以上每月5,000元補貼，直至孩子年滿3歲。同時，對多孩家庭實施所得稅、社保減免，進一步減輕家庭經濟負擔，讓補貼政策真正發揮激勵作用。

二是發行長期專案國債，保障補貼資金來源。建議發行期間30年左右的長期育兒專案國債，籌集補貼資金，實現代際公平，讓未來受益於新增勞動力的納稅人共同分擔當前育兒成本。目前中國產能充足，發放育兒補貼可有效活化閒置產能、擴大內需。

第三是完善配套支持政策，建構全鏈條生育友善體系。在提高補助的基礎上，大力發展普惠托育服務，擴大免費學前教育覆蓋範圍；推進教育「雙減」落地見效，減輕家庭教育支出；適當縮短工作時長，保障父母育嬰假權益，解決家庭「不敢生、沒人帶」的難題。

龐永輝表示，育兒補貼不僅是民生福利，更是對未來發展動能的戰略投資。通過構建全鏈條生育友好體系，能有效提振國民生育信心，為國家長遠發展積蓄人才紅利。

全國人大 育兒 家庭

