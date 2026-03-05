大陸軍方人大代表、殲-16機師 稱建軍100周年「感到目標明確」

大陸全國人大代表、空軍殲-16戰機機師王文毅，5日在大陸兩會的「代表通道」上表示，作為來自一線部隊的戰鬥機機師，最真切的感受是基層部隊戰備訓練抓得愈緊，打仗能力就練得愈強。

據香港明報，王文毅在代表通道上表示，其所在旅是一支有着光榮傳統的部隊，只要任務需要，官兵們聞令而動、奔赴戰場，在7省14地留下了輪戰駐訓的足跡。空軍因戰而建、為戰而飛、向戰而行，先輩們的故事，不僅讓他們明白了為誰飛、往哪飛，更感受到部隊建設發展、換裝轉型的不竭動力，激勵他們每天就想着一件事，就是「實戰實訓，練兵備戰」。

作為殲-16機師，王文毅表示，雖然戰備任務很重、訓練強度很大，但能夠守護家國安寧、人民幸福，心中的使命感、自豪感便油然而生。

另據《北京青年報》公眾號，今年大陸全國人大會議首場「代表通道」集中採訪活動，5日上午在北京人民大會堂舉行。王文毅說，「上次我參加遠海長航時任務的場景，至今還歷歷在目。我們根據實時變化的空戰場情況和戰友背對背展開攻防。」

王文毅稱，中共二十屆四中全會描繪了強國強軍的新藍圖，明年也將迎來建軍100周年，「我們感到目標很明確、責任很重大」。王也說，「在習近平強軍思想的指引下，我和戰友們將立足本職崗位，爭分奪秒、奮鬥攻堅、枕戈待旦、履行使命，以實際行動為宏偉藍圖的實現貢獻力量！」

殲-16是中共空軍數量最多的主力戰機型號之一；另據星媒聯合早報報導，先前美國五角大廈去年12月在官網掛出「2025年版中國軍力報告」中稱，中國正處於「歷史性的軍力擴張」，使美國本土面臨日益嚴峻的威脅。解放軍正穩步推進其定下的2027年目標—必須具備對台灣實現「戰略性決定性勝利」、在核及其他戰略領域對美國形成「戰略性制衡」、對其他地區國家實施「戰略性威懾與控制」的能力。