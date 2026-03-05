提升儀式感！陸各地推風景區領證 掀「古鎮結婚」熱潮

快訊

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
自去年5月大陸全面實施婚姻登記「全國通辦」以來，大陸民政局鼓勵有條件地區將婚姻登記處設在公園、景區等場所。圖為工作人員為新人舉行集體頒發結婚證儀式。（圖／截自央視新聞）
據大陸央視網，為提升結婚儀式感，各地民政局近期推動在景區設置婚姻登記點，讓新人在具有紀念意義的場所領取結婚證。自去年5月大陸全面實施婚姻登記「全國通辦」以來，民政部門也鼓勵有條件地區，將婚姻登記機關設置在公園等具有標誌性與紀念意義的場所。

截至目前，大陸已有525個「公園式」婚姻登記點、1000多個戶外頒證基地，新人可依喜好選擇地點辦理結婚登記。今年以來，江蘇多地設在景區、古鎮的特色頒證點陸續啟用，提供新人「邊旅遊邊領證」的服務。

中國大陸自2025年5月10日起，全面實施婚姻登記「全國通辦」。男女雙方只需持身分證，即可在任一婚姻登記機關辦理結婚、離婚或補領證件，不再受戶籍地限制，也無需出具戶口名簿。

不久前，江蘇泰州市雕花樓景區內的婚姻登記點正式對外開放，吸引不少來自全國各地的新人前來登記。工作人員除舉行集體頒證儀式，也為每對新人準備甜蜜禮包，內含景區門票與文創紀念品等伴手禮。

江蘇省泰州市醫藥高新區婚姻登記中心主任俞樂表示，禮包中最特別的是一對編號為「5201314」的門票，新人可手寫祝福送給對方，並可終身免費進入景區。

此外，江蘇淮安千年古鎮「河下古鎮」設立的結婚登記點也別具特色，一啟用便迎來領證高峰。新人在此領證的同時，還可到古鎮特色打卡點拍照留念。

據《姑蘇晚報》報導，2月10日起蘇州古城也新增多個特色領證點，包括姑蘇區在山塘街、桃花塢、蘇作館三處文化地標同步啟用特色結婚登記點。

江蘇省蘇州市姑蘇區民政和衛生健康局社會事務處處長徐愛華表示，蘇作館結婚登記點寓意對新人「蘇工蘇作、天作之合」的祝福。館內同時展示蘇繡、玉雕等非遺作品，希望新人能在蘇州開啟人生新旅程，感受江南的浪漫詩意與姑蘇特有的文化祝福。

