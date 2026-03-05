中國基礎養老金年增不到百元 農民養老仍難

中國國務院總理李強今天宣布，基礎養老金每月最低標準再提高人民幣20元，也就是從143元調高到163元（約新台幣734元），但這依然無助於改善東西部、城市與農村養老金巨大的差異。

中國的養老保險制度包括：城鎮職工養老保險，由企業和員工共同承擔；靈活就業養老保險，個人承擔全部費用；城鄉居民養老保險，包括農民與無工作單位的城鄉居民，以政府補貼的基礎養老金為主，再加上個人繳費、政府補貼的個人帳戶養老金。

綜合陸媒報導，李強今天在第14屆全國人民代表大會第四次會議上做政府工作報告時表示，為加強社會保障和服務，城鄉居民基礎養老金月最低標準再提高20元。

中國農民養老金過低、城鄉差距過大早已引起多方重視。

陸媒經濟觀察報4日報導指出，中央城鄉居民基礎養老金2025年只有每人每月143元；同時，2025年，全國城鄉居民的月均養老金也僅為287元，遠低於城鎮職工養老保險月均3498元的待遇水準，多數農業大省基礎養老金標準維持在每月100至150元，僅能覆蓋基礎糧油支出，難以滿足農村老人基本生活需求。

根據報導，全國人大代表、鹽津鋪子食品股份有限公司董事長張學武指出，中國當前養老金的問題，除了前述農民的保障水準偏低，還有區域失衡嚴重、資金供給可持續性不足。

譬如上海基礎養老金每月高達1555元，而甘肅僅為249元，東西部地區基礎養老金標準差距達6.2倍。而在雲南、黑龍江等省分已出現基金收不抵支的情況。

作為參與本屆「兩會」的全國人大代表，張學武主張，從2026年到2030年，逐步將中國農民的養老金，提高至每人月均1000元的水準。

至於資金來源，儘管張學武制定了詳細的規劃，從國有企業的收益、土地出讓金、國有資源有償使用收入、生態補償收入等提取一定比例向農村養老基金注資，不過，最終是否可行仍取決於整體財政狀況。