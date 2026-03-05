放假救經濟！李強提中小學春秋假、職工帶薪錯峰休假

放假救經濟？大陸國務院總理李強今年政府工作報告將2026年經濟增長目標調降至「4.5%—5%」。與此同時，報告對於今年政府工作任務第一項就提出要「著力建設強大國內市場」，當中包括支持有條件的地方推廣中小學「春秋假」，落實職工帶薪錯峰休假制度。

為提振內需消費，去年9月，大陸商務部等九個部門連袂公布《關於擴大服務消費的若干政策措施》，當中就提到，在放假總天數和教學時間總量保持不變的情況下，鼓勵有條件的地方結合職工帶薪休假制度落實等因素，探索設置中小學春秋假，相應縮短寒暑假時間，增加旅遊出行等服務消費時間。

截至2025年10月9日，浙江11個地級市已全數發布推行中小學春秋假制度的相關文件，成為大陸全國第一個在全省推行中小學春秋假的省份。

‌目前大陸各地春秋假一般安排在「五一」和「十一」前後，各約3天‌，如此可與「五一」、「十一」等假期調休形成一段時間較長的連休。

至於「職工帶薪休假」則類似台灣的特休假。根據大陸《職工帶薪年休假條例》和《企業職工帶薪年休假實施辦法》，大陸職工累計工作1到10年，年休假5天；10到20年，休10天；20年以上，休15天。但這個假在大陸往往被稱為是「想休而不敢休的假」，多數企業並未落實。為此，大陸人社部日前提出，將推動修訂《職工帶薪年休假條例》，促進用人單位落實該制度。

至於「錯峰休假」則是通過調整休假時間來避開高峰時段的休假方式，目的是為推動旅遊消費分流。該政策2023年在大陸國家發改委文件中首次被明確提出，2025年大陸國務院辦公廳在《關於進一步培育新增長點繁榮文化和旅遊消費的若干措施》中則要求公共機構、企事業單位結合帶薪年休假與傳統節日、地方特色活動靈活安排職工休假。

在李強於今年政府工作報告明確提出支持有條件的地方推廣中小學春秋假，以及落實職工帶薪錯峰休假制度後，預計今年大陸各地將會進一步推進中小學春秋假及職工帶薪錯峰休假。

關於「著力建設強大國內市場」，李強在政府工作報告中還提到，要制定實施城鄉居民增收計劃，在促進低收入群體增收、增加居民財產性收入、完善薪酬和社保制度等方面推出一批務實舉措；促進商品消費擴容升級，安排超長期特別國債人民幣2,500億元支持消費品「以舊換新」；設立人民幣1,000億元財政金融協同促內需專項資金，組合運用貸款貼息、融資擔保、風險補償等方式，支持擴大內需等。