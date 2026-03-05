快訊

香港駐英人員涉國安案開審 被指監控在英港人

中央社／ 香港5日電

香港派駐英國人員涉英國國安法的案件近日開審，被告被控為香港在英國從事「影子警察」，監控在英港人及香港民主派人士。

明報今天報導，這名人員為香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，被控違反英國國安法；控方在庭上進行開案陳辭時，指袁松彪和同案另一名被告、英國前邊境人員衛志樑（音譯），為香港在英國從事「影子警察」，監控在英港人及香港民主派人士。

控方在庭上展示多條訊息，指控衛志樑自2020年起，在前香港高級警員指示下，滲透及接近「黃圈」（香港反送中運動支持者）及在英港人，並蒐集前民主派議員羅冠聰及許智峯的資料。

控方指控兩人是在多名前香港警員指示下行事。

控方又指控袁松彪涉嫌蒐集對香港當局有用的情報，並透過經貿辦帳戶付款給衛志樑，行為超出經貿辦行政經理的職務。

據報導，袁松彪及衛志樑各被控兩項罪名，後者另加控一項公職人員行為失當罪。

綜合各方報導，英國當局於2024年依國安法起訴袁松彪、衛志樑及英國退役軍人崔克特（MatthewTrickett），指他們涉嫌在當地為香港從事情報工作並監控流亡當地的港人。

報導指出，袁松彪曾任香港警司；崔克特被起訴後不久，被發現在倫敦附近一個公園死亡。

香港當局曾就袁松彪被捕一事接觸英國駐港總領事館人員，要求英方公布事件詳情及公正處理事件。

太子集團核心幹部辜淑雯不認罪...手機電腦全「重設」 稱逃亡不是選項

