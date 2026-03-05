李強政府工作報告 將今年經濟增長目標設為4.5%至5%

近期，公園、街道兩旁的木棉花迎來盛放，在廣東地區更有「撿木棉花回家煲湯」的說法。事實上，木棉花可以藥食兩用，在中醫角度具有清熱、解毒、祛濕的功效，常見的五花茶的其中一花便是木棉花。然而，路邊掉落的木棉花不僅深受汽車廢氣與農藥污染，更可能夾雜蟲卵與霉菌，不建議的採摘食用。

2026-03-05 08:18