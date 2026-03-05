木棉花盛放！專家警告別亂撿：農藥廢氣污染重 三類人食用易傷身

近期，公園、街道兩旁的木棉花迎來盛放，在廣東地區更有「撿木棉花回家煲湯」的說法。事實上，木棉花可以藥食兩用，在中醫角度具有清熱、解毒、祛濕的功效，常見的五花茶的其中一花便是木棉花。然而，路邊掉落的木棉花不僅深受汽車廢氣與農藥污染，更可能夾雜蟲卵與霉菌，不建議的採摘食用。

《廣州日報》報導，研究表明，木棉花含有豐富的碳水化合物、蛋白質、多糖，還有鋅、鐵等人體必需的微量元素，可以藥食兩用。

廣州中醫藥大學深圳醫院中醫藥膳食療養生專家黃張杰表示，在中醫理念中，木棉花具有清熱、利濕、解毒、止血的功效，《嶺南採藥錄》提及木棉花能夠清暑，是春夏兩季非常好用的藥材。木棉花的皮也能入藥，廣東稱之為「廣東海桐皮」，有宣散風濕的作用。

回南天時濕氣較重，容易導致人飲食不節、情志失調等。而木棉花有良好的清熱祛濕功效，每年也有不少人喜歡用木棉花煲湯。

路邊撿木棉花食用或暗藏風險

據廣東衛生信息、深圳食藥安辦消息，藥用的木棉花生長在特定環境，經過專業手法製成。而路邊種植的木棉花掉落地上，容易摻入雜質和蟲卵，花瓣容易發霉，藥用價值大打折扣。

作為路邊的綠化植物，木棉花可能灑有農藥，並受空氣、車輛廢氣等污染，不建議撿回食用。

此外，新鮮的木棉花不可直接食用，需要徹底曬乾才能去除生物毒素，進食濕木棉花反而容易中毒腹瀉。醫生提醒，若有需要可到正規的藥房或市場購買。

三類人不宜進食木棉花

老年體弱者：長者若身體虛弱，應以溫養為主，一般不適宜飲用寒涼之品

孕婦：木棉花有行氣活血之功效，有動胎氣的風險，不建議孕婦飲用

體虛者：本身為陰虛津虧或虛寒體質的人不宜服用，過敏體質者應避免食用

即使體質適合，也需控制用量，建議每人每日食用量不超過10克

