「胡錦濤的政治伯樂」… 中共元老宋平病逝 享嵩壽109歲

新華社晚間報導，中共元老宋平今日下午在北京病逝，享嵩壽109歲。宋平曾任中共政治局常委，更是中共第四代領導人胡錦濤的「政治伯樂」，也被認為是習近平中共十八大之後推進反腐和改革的重要站台者。

新華社報導表示，中共的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，中共黨和國家的卓越領導人，中共第十三屆中央政治局常委，原國務委員宋平同志，因病醫治無效，於2026年3月4日15時36分在北京逝世，享年109歲。

公開資料顯示，宋平生於1917年4月，山東省莒縣人。1937年12月加入中國共產黨，1936年春參加革命工作，清華大學化學系畢業。宋平是中共早期領導人之一，曾任中共第十一屆、十二屆、十三屆中央委員、第十三屆中央政治局委員、第十三屆中央政治局常委（十三屆四中全會增選），中共中央組織部部長。

香港01報導，在國共和談期間，宋平一直擔任周恩來的政治秘書；他與鄧小平、胡錦濤和習近平三位中共領導人都有深厚的淵源。

1989年「六四事件」平息後，中共高層人事調整，中央政治局常委趙紫陽和胡啟立被免職。72歲的宋平，和江澤民、李瑞環一起，在中共十三屆四中全會上增選為中共中央政治局常委（位列第五），並在1992年9月屆滿，離職休養。

報導表示，宋平在中共中央政治局的排位相對靠後，但他深得中共第二代領導人鄧小平和陳雲信賴，在很多問題上給他們提供過建議；也曾輔助支持江澤民、朱鎔基工作。

宋平在大陸被媒體稱為「中國政壇最大伯樂」。報導指出，他於1972年任職甘肅省委書記期間，提拔並舉薦當時擔任甘肅省建委副主任的胡錦濤，為其出任中共總書記打下基礎。

此外，報導提到，宋平曾勸退元老說服紅二代、高調支持扶貧，也曾多次在關鍵時期露面，力挺習近平反腐、黨建以及改革。

2015年9月3日，習近平在天安門舉行了其上任後的第一次大閱兵，紀念抗戰勝利70周年閱兵式，年近百歲的宋平戴着墨鏡，胸前戴著勳章，登上天安門城樓，且是現任和卸任大陸國家領導人中，與習近平是唯二穿著中山裝者。