「胡錦濤的政治伯樂」… 中共元老宋平病逝 享嵩壽109歲

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
新華社晚間報導，中共元老宋平今日下午在北京病逝，享嵩壽109歲。（取自新華社）
新華社晚間報導，中共元老宋平今日下午在北京病逝，享嵩壽109歲。（取自新華社）

新華社晚間報導，中共元老宋平今日下午在北京病逝，享嵩壽109歲。宋平曾任中共政治局常委，更是中共第四代領導人胡錦濤的「政治伯樂」，也被認為是習近平中共十八大之後推進反腐和改革的重要站台者。

新華社報導表示，中共的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，中共黨和國家的卓越領導人，中共第十三屆中央政治局常委，原國務委員宋平同志，因病醫治無效，於2026年3月4日15時36分在北京逝世，享年109歲。

公開資料顯示，宋平生於1917年4月，山東省莒縣人。1937年12月加入中國共產黨，1936年春參加革命工作，清華大學化學系畢業。宋平是中共早期領導人之一，曾任中共第十一屆、十二屆、十三屆中央委員、第十三屆中央政治局委員、第十三屆中央政治局常委（十三屆四中全會增選），中共中央組織部部長。

香港01報導，在國共和談期間，宋平一直擔任周恩來的政治秘書；他與鄧小平、胡錦濤和習近平三位中共領導人都有深厚的淵源。

1989年「六四事件」平息後，中共高層人事調整，中央政治局常委趙紫陽和胡啟立被免職。72歲的宋平，和江澤民、李瑞環一起，在中共十三屆四中全會上增選為中共中央政治局常委（位列第五），並在1992年9月屆滿，離職休養。

報導表示，宋平在中共中央政治局的排位相對靠後，但他深得中共第二代領導人鄧小平和陳雲信賴，在很多問題上給他們提供過建議；也曾輔助支持江澤民、朱鎔基工作。

宋平在大陸被媒體稱為「中國政壇最大伯樂」。報導指出，他於1972年任職甘肅省委書記期間，提拔並舉薦當時擔任甘肅省建委副主任的胡錦濤，為其出任中共總書記打下基礎。

此外，報導提到，宋平曾勸退元老說服紅二代、高調支持扶貧，也曾多次在關鍵時期露面，力挺習近平反腐、黨建以及改革。

2015年9月3日，習近平在天安門舉行了其上任後的第一次大閱兵，紀念抗戰勝利70周年閱兵式，年近百歲的宋平戴着墨鏡，胸前戴著勳章，登上天安門城樓，且是現任和卸任大陸國家領導人中，與習近平是唯二穿著中山裝者。

中共 江澤民 鄧小平

相關新聞

大陸政協會議開幕…駐美、日大使遭媒體包圍 低調避答提問

大陸政協十四屆四次會議4日下午於北京開幕，具備大陸政協委員身分的大陸駐美大使謝鋒、駐日大使吳江浩，受到高度關注，但面對記者層層包圍追問，兩人都沒有多做回應，顯得相當低調。前大陸駐法大使盧沙野則面於今年大陸與歐洲關係，評論道「應該會比去年好吧」。

「胡錦濤的政治伯樂」… 中共元老宋平病逝 享嵩壽109歲

新華社晚間報導，中共元老宋平今日下午在北京病逝，享嵩壽109歲。宋平曾任中共政治局常委，更是中共第四代領導人胡錦濤的「政治伯樂」，也被認為是習近平中共十八大之後推進反腐和改革的重要站台者。

雷軍向大陸「兩會」提案 盼推動駕照考試納入智能汽車相關內容

3月4日，在大陸第十四屆全國人民代表大會第四次會議開幕前，有大陸全國人大代表身分的小米集團CEO雷軍，聚焦「人工智慧」與「新質生產力」，向「兩會」提出5份建議案。其中他建議，駕照考試制度能應與車輛智慧化功能同步升級。

保命要緊…遊杜拜急回國 中國母女花36萬元囤12張機票

美國與以色列對伊朗發動聯合軍事打擊，令中東局勢迅速升級，連帶影響航班大規模取消、延誤或繞飛。中國遊客沈女士帶母親赴杜拜旅遊，入住杜拜帆船酒店，不料酒店遇襲起火。為因應航班隨時取消的風險，沈女士連續搶購3月4日至6日每天兩班杜拜飛上海的商務艙機票，總花費約36萬元（人民幣，下同）。

廣西男出差受困伊朗 全公司為他搶機票 曲線救援歸國

28歲的廣西小夥黃勇鑫在伊朗出差時突遇戰火，原定航班取消，一度失聯六個小時；他所在廣州公司的20多名同事為了讓他順利回國，晝夜接力搶票規畫「曲線」歸國路線，定出「伊拉克→土耳其→吉隆坡→廣州」中轉，目前他已平安抵達土耳其。

維權拉鋸…剛下飛機行李就沒了 杭州女遊南極全程靠「借」

杭州的陸女士為了夢想的旅遊之地南極，準備了整整一年，積攢10萬元人民幣的旅費，又拚上了春節假期和年假，終於在今年2月份踏上前往南極的旅途；沒想到當他抵達阿根廷烏斯懷亞機場時，行李卻不見了，整趟旅程都靠全船借衣物支援，而且接著迎接她的是一場持續至今的維權拉鋸。

