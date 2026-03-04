快訊

大陸政協會議開幕…駐美、日大使遭媒體包圍 低調避答提問

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸駐日大使吳江浩，從入口就一路被問到進入會場，雖基本上都迴避問題，但仍保持禮貌。（記者廖士鋒／攝影）
大陸政協十四屆四次會議4日下午於北京開幕，具備大陸政協委員身分的大陸駐美大使謝鋒、駐日大使吳江浩，受到高度關注，但面對記者層層包圍追問，兩人都沒有多做回應，顯得相當低調。前大陸駐法大使盧沙野則面於今年大陸與歐洲關係，評論道「應該會比去年好吧」。

4日中午結束大陸人大新聞發布會後，緊接著下午就是大陸政協會議的開幕，今日北京飄著大雪，委員們入場時，外頭氣溫非常低，工作人員也循例準備熱茶提供給現場與會人士。

最先被媒體捕捉到的，是大陸駐美大使謝鋒，他面對多家媒體記者提問時並未回應，本報記者詢問他如何看待台灣問題時，他也沒有說話，隨後快步踏入記者無法前往的內部區域。

其後抵達的大陸駐日大使吳江浩，面對大批媒體追問大陸與日本關係以及台灣議題，僅低調表示「開完會再說」、「先開兩會」，並提醒媒體「小心摔跤」（後方地面有不平的埋線設計）。

至於以鷹派發言著稱的大陸政府歐洲事務特別代表、前駐法大使盧沙野，面對媒體包圍提問對今年大陸與歐洲關係的展望時，他則說「應該會比去年好吧」，其後他也訝異的說「這麼多人」（指記者陣仗大）；而就關稅問題對大陸對外貿易影響，他評論道，「其實我覺得現在中國的處境是非常主動的。」

大陸駐日大使吳江浩4日下午進入政協會場。（記者廖士鋒／攝影）
大陸駐美大使謝鋒面對記者追訪，顯得相當低調。（記者廖士鋒／攝影）
大陸政府歐洲事務代表、前駐法大使盧沙野，4日評價大陸與歐洲關係「應該會比去年好」。（記者廖士鋒／攝影）
相關新聞

雷軍向大陸「兩會」提案 盼推動駕照考試納入智能汽車相關內容

3月4日，在大陸第十四屆全國人民代表大會第四次會議開幕前，有大陸全國人大代表身分的小米集團CEO雷軍，聚焦「人工智慧」與「新質生產力」，向「兩會」提出5份建議案。其中他建議，駕照考試制度能應與車輛智慧化功能同步升級。

保命要緊…遊杜拜急回國 中國母女花36萬元囤12張機票

美國與以色列對伊朗發動聯合軍事打擊，令中東局勢迅速升級，連帶影響航班大規模取消、延誤或繞飛。中國遊客沈女士帶母親赴杜拜旅遊，入住杜拜帆船酒店，不料酒店遇襲起火。為因應航班隨時取消的風險，沈女士連續搶購3月4日至6日每天兩班杜拜飛上海的商務艙機票，總花費約36萬元（人民幣，下同）。

廣西男出差受困伊朗 全公司為他搶機票 曲線救援歸國

28歲的廣西小夥黃勇鑫在伊朗出差時突遇戰火，原定航班取消，一度失聯六個小時；他所在廣州公司的20多名同事為了讓他順利回國，晝夜接力搶票規畫「曲線」歸國路線，定出「伊拉克→土耳其→吉隆坡→廣州」中轉，目前他已平安抵達土耳其。

維權拉鋸…剛下飛機行李就沒了 杭州女遊南極全程靠「借」

杭州的陸女士為了夢想的旅遊之地南極，準備了整整一年，積攢10萬元人民幣的旅費，又拚上了春節假期和年假，終於在今年2月份踏上前往南極的旅途；沒想到當他抵達阿根廷烏斯懷亞機場時，行李卻不見了，整趟旅程都靠全船借衣物支援，而且接著迎接她的是一場持續至今的維權拉鋸。

「美國佬是強盜」 中國60年前兒歌翻紅 還有外語版

中國一首60年前的兒歌最近重新火了，這首「美國佬是強盜」的兒歌在美國綁架委內瑞拉總統馬杜洛、擊殺伊朗最高領袖哈米尼後，在中國各網路平台和個人社媒傳遞，連外國也有各種語言的版本。

