大陸政協會議開幕…駐美、日大使遭媒體包圍 低調避答提問

杭州的陸女士為了夢想的旅遊之地南極，準備了整整一年，積攢10萬元人民幣的旅費，又拚上了春節假期和年假，終於在今年2月份踏上前往南極的旅途；沒想到當他抵達阿根廷烏斯懷亞機場時，行李卻不見了，整趟旅程都靠全船借衣物支援，而且接著迎接她的是一場持續至今的維權拉鋸。

2026-03-04 14:24