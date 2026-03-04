雷軍向大陸「兩會」提案 盼推動駕照考試納入智能汽車相關內容

快訊

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
去年3月5日，大陸全國人大代表雷軍接受媒體採訪。（新華社資料照）

3月4日，在大陸第十四屆全國人民代表大會第四次會議開幕前，有大陸全國人大代表身分的小米集團CEO雷軍，聚焦「人工智慧」與「新質生產力」，向「兩會」提出5份建議案。其中他建議，駕照考試制度能應與車輛智慧化功能同步升級。

據陸媒「觀察者網」4日報導，在智慧駕駛方面，雷軍指出，中國智慧汽車產業已進入新的發展階段，以組合式輔助駕駛、條件式自動駕駛與無人駕駛為代表的技術，正逐步從測試階段走向量產與實際應用。

不過，汽車智慧化快速發展，也為既有道路交通安全管理帶來新挑戰。例如，智慧化技術路線多元，目前仍缺乏統一標準；駕駛訓練與考照制度尚未完全銜接新型車輛功能，對智慧駕駛系統的操作與安全認知仍有不足；此外，多部門協同管理機制與智慧駕駛安全宣導，也仍有強化空間。

為此，首先雷軍建議，由主管部門、行業機構引領各類汽車生產企業協同，推動駕駛考核項目向智能化領域延伸覆蓋，穩步提升智能汽車相關內容在駕考中的權重，並在駕駛培訓環節創新建設現代化交通安全教育基地。

其次，雷軍建議將L2級輔助駕駛 「脫手脫眼」納入交通違法處罰，同時盡快明確L3/L4級智駕安全準則；第三，強化智駕安全宣傳普及，培育新時代文明駕駛風尚。

針對人形機器人，雷軍首先建議以「智能製造實際生產需求」為牽引，重點提高人形機器人的工藝穩定性，力爭到2027年實現特定工業場景下，MTBF（平均無故障工作時間）突破1萬小時、任務成功率超過99%。

其次是擴大智能製造應用場景，提高人形機器人使用率。鼓勵工廠提供更多生產工位，打造機器人規模化運行場景；支援人形機器人在具體產線落地應用，承擔中高強度勞動；有序推進人形機器人的規模部署，開放更多生產場景，建設領先水平的全機器人生產線。

最後是加強安全標準體系建設，促進人形機器人應用。雷軍特別提到，希望加快推動人形機器人唯一編碼的制定實施，保障人形機器人生產過程的安全性，同時強化人形機器人作業場景中的資料安全與倫理隱私。加強人形機器人領域的國際交流合作，參與制定「人形機器人+智能製造」的全球標準，助力中國人形機器人走向全球。

雷軍3日也在微博發文稱，小米集團的人形機器人已進入汽車工廠工作，並展示自主安裝螺絲、搬運料箱與安裝車標等多項能力。在實際生產環境中，該機器人可連續運行3小時，螺絲安裝成功率達90.2%，同步滿足76秒產線節拍。

相關新聞

3月4日，在大陸第十四屆全國人民代表大會第四次會議開幕前，有大陸全國人大代表身分的小米集團CEO雷軍，聚焦「人工智慧」與「新質生產力」，向「兩會」提出5份建議案。其中他建議，駕照考試制度能應與車輛智慧化功能同步升級。

保命要緊…遊杜拜急回國 中國母女花36萬元囤12張機票

美國與以色列對伊朗發動聯合軍事打擊，令中東局勢迅速升級，連帶影響航班大規模取消、延誤或繞飛。中國遊客沈女士帶母親赴杜拜旅遊，入住杜拜帆船酒店，不料酒店遇襲起火。為因應航班隨時取消的風險，沈女士連續搶購3月4日至6日每天兩班杜拜飛上海的商務艙機票，總花費約36萬元（人民幣，下同）。

廣西男出差受困伊朗 全公司為他搶機票 曲線救援歸國

28歲的廣西小夥黃勇鑫在伊朗出差時突遇戰火，原定航班取消，一度失聯六個小時；他所在廣州公司的20多名同事為了讓他順利回國，晝夜接力搶票規畫「曲線」歸國路線，定出「伊拉克→土耳其→吉隆坡→廣州」中轉，目前他已平安抵達土耳其。

維權拉鋸…剛下飛機行李就沒了 杭州女遊南極全程靠「借」

杭州的陸女士為了夢想的旅遊之地南極，準備了整整一年，積攢10萬元人民幣的旅費，又拚上了春節假期和年假，終於在今年2月份踏上前往南極的旅途；沒想到當他抵達阿根廷烏斯懷亞機場時，行李卻不見了，整趟旅程都靠全船借衣物支援，而且接著迎接她的是一場持續至今的維權拉鋸。

「美國佬是強盜」 中國60年前兒歌翻紅 還有外語版

中國一首60年前的兒歌最近重新火了，這首「美國佬是強盜」的兒歌在美國綁架委內瑞拉總統馬杜洛、擊殺伊朗最高領袖哈米尼後，在中國各網路平台和個人社媒傳遞，連外國也有各種語言的版本。

澀谷台灣女童事件效應 陸使館：遇「撞人族」就近報警、赴醫院驗傷

上月25日，有台灣女童在日本東京澀谷十字路口遭日本婦人衝撞導致摔倒，相關影片也在大陸社群媒體上引發討論。大陸駐日大使館4日發文提醒，近期日本「撞人族」事件多發，應避免前往人員複雜和治安混亂區域，遭遇「撞人族」時建議留存證據，並可撥打119或自行前往醫院進行傷情鑒定，作為後續民事索賠證據。

