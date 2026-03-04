雷軍向大陸「兩會」提案 盼推動駕照考試納入智能汽車相關內容

3月4日，在大陸第十四屆全國人民代表大會第四次會議開幕前，有大陸全國人大代表身分的小米集團CEO雷軍，聚焦「人工智慧」與「新質生產力」，向「兩會」提出5份建議案。其中他建議，駕照考試制度能應與車輛智慧化功能同步升級。

據陸媒「觀察者網」4日報導，在智慧駕駛方面，雷軍指出，中國智慧汽車產業已進入新的發展階段，以組合式輔助駕駛、條件式自動駕駛與無人駕駛為代表的技術，正逐步從測試階段走向量產與實際應用。

不過，汽車智慧化快速發展，也為既有道路交通安全管理帶來新挑戰。例如，智慧化技術路線多元，目前仍缺乏統一標準；駕駛訓練與考照制度尚未完全銜接新型車輛功能，對智慧駕駛系統的操作與安全認知仍有不足；此外，多部門協同管理機制與智慧駕駛安全宣導，也仍有強化空間。

為此，首先雷軍建議，由主管部門、行業機構引領各類汽車生產企業協同，推動駕駛考核項目向智能化領域延伸覆蓋，穩步提升智能汽車相關內容在駕考中的權重，並在駕駛培訓環節創新建設現代化交通安全教育基地。

其次，雷軍建議將L2級輔助駕駛 「脫手脫眼」納入交通違法處罰，同時盡快明確L3/L4級智駕安全準則；第三，強化智駕安全宣傳普及，培育新時代文明駕駛風尚。

針對人形機器人，雷軍首先建議以「智能製造實際生產需求」為牽引，重點提高人形機器人的工藝穩定性，力爭到2027年實現特定工業場景下，MTBF（平均無故障工作時間）突破1萬小時、任務成功率超過99%。

其次是擴大智能製造應用場景，提高人形機器人使用率。鼓勵工廠提供更多生產工位，打造機器人規模化運行場景；支援人形機器人在具體產線落地應用，承擔中高強度勞動；有序推進人形機器人的規模部署，開放更多生產場景，建設領先水平的全機器人生產線。

最後是加強安全標準體系建設，促進人形機器人應用。雷軍特別提到，希望加快推動人形機器人唯一編碼的制定實施，保障人形機器人生產過程的安全性，同時強化人形機器人作業場景中的資料安全與倫理隱私。加強人形機器人領域的國際交流合作，參與制定「人形機器人+智能製造」的全球標準，助力中國人形機器人走向全球。

雷軍3日也在微博發文稱，小米集團的人形機器人已進入汽車工廠工作，並展示自主安裝螺絲、搬運料箱與安裝車標等多項能力。在實際生產環境中，該機器人可連續運行3小時，螺絲安裝成功率達90.2%，同步滿足76秒產線節拍。