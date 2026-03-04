香港過半成年人超重或肥胖 當局推體重控制計畫

鑑於香港過半成年人（約325萬）超重甚或肥胖，香港當局趁著今天是「世界肥胖日」，推出「體重管理行動計畫」，以協助港人控制重量或肥胖。

港府今天公布相關計畫時表示，這也是為了響應北京中央「體重管理年」的部署，以及世界衞生組織「遏制肥胖症加速計畫」全球框架。

據公布，行動計劃匯聚了多個政策局和部門的力量，同時促進中西醫協作，希望透過不同活動和方法落實15項具體目標，以全面推動體重管理，為香港和港人共築健康活力。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅說，根據世衞對亞洲成年人的建議，成年人的身體質量指數（BMI）在23至未足25之間，即屬超重，達25或以上則屬肥胖；衞生署於2020至22年度的人口健康調查顯示，香港過半成年人口屬超重甚或肥胖。

他說，肥胖是導致多種非傳染病的風險因素，包括三高（糖尿病、高血壓、高血脂）、中風和多種常見癌症。

研究也顯示，超重的女性罹患二型糖尿病的風險較一般人高出近3倍，而男性則高近兩倍。此外，超重與其他疾病（如關節炎和慢性背痛）有顯著關聯。

徐樂堅說，去年10月，政府成立了跨部門體重管理工作小組，統籌醫療衞生、教育、康樂文化、城市規劃等政策範疇，推動政、商、學、社跨界協作，小組會全面落實上述行動計畫。

行動計畫為期3年，按年度訂立減重或肥胖的不同主題，包括「提高意識」、「積極改變」和「持續成為生活的一部分」。

去年底，香港人口大概是751萬人，其中20或以上成年人有651萬左右，按照衛生署的統計，即本地大概有325萬人超重甚或肥胖。