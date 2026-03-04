快訊

中東戰火延燒…台灣人滯卡達回不來 20多人組自救會包車「逃難」

傳承保守主義的勇者之劍？盧比歐「放蔣出馬」的由來

聽新聞
0:00 / 0:00

香港過半成年人超重或肥胖 當局推體重控制計畫

中央社／ 香港4日電

鑑於香港過半成年人（約325萬）超重甚或肥胖，香港當局趁著今天是「世界肥胖日」，推出「體重管理行動計畫」，以協助港人控制重量或肥胖。

港府今天公布相關計畫時表示，這也是為了響應北京中央「體重管理年」的部署，以及世界衞生組織「遏制肥胖症加速計畫」全球框架。

據公布，行動計劃匯聚了多個政策局和部門的力量，同時促進中西醫協作，希望透過不同活動和方法落實15項具體目標，以全面推動體重管理，為香港和港人共築健康活力。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅說，根據世衞對亞洲成年人的建議，成年人的身體質量指數（BMI）在23至未足25之間，即屬超重，達25或以上則屬肥胖；衞生署於2020至22年度的人口健康調查顯示，香港過半成年人口屬超重甚或肥胖。

他說，肥胖是導致多種非傳染病的風險因素，包括三高（糖尿病、高血壓、高血脂）、中風和多種常見癌症。

研究也顯示，超重的女性罹患二型糖尿病的風險較一般人高出近3倍，而男性則高近兩倍。此外，超重與其他疾病（如關節炎和慢性背痛）有顯著關聯。

徐樂堅說，去年10月，政府成立了跨部門體重管理工作小組，統籌醫療衞生、教育、康樂文化、城市規劃等政策範疇，推動政、商、學、社跨界協作，小組會全面落實上述行動計畫。

行動計畫為期3年，按年度訂立減重或肥胖的不同主題，包括「提高意識」、「積極改變」和「持續成為生活的一部分」。

去年底，香港人口大概是751萬人，其中20或以上成年人有651萬左右，按照衛生署的統計，即本地大概有325萬人超重甚或肥胖。

衛生署 體重 香港

延伸閱讀

37歲女曾經一餐吃50顆水餃 醫助減重32公斤後 現在「一根薯條飽整天」

女子抒壓狂吃近90公斤 醫療諮詢加微創縮胃甩肉

台灣成人過重及肥胖率逾50% 僅2成求醫、錯誤減重陷復胖循環

相關新聞

雷軍向大陸「兩會」提案 盼推動駕照考試納入智能汽車相關內容

3月4日，在大陸第十四屆全國人民代表大會第四次會議開幕前，有大陸全國人大代表身分的小米集團CEO雷軍，聚焦「人工智慧」與「新質生產力」，向「兩會」提出5份建議案。其中他建議，駕照考試制度能應與車輛智慧化功能同步升級。

保命要緊…遊杜拜急回國 中國母女花36萬元囤12張機票

美國與以色列對伊朗發動聯合軍事打擊，令中東局勢迅速升級，連帶影響航班大規模取消、延誤或繞飛。中國遊客沈女士帶母親赴杜拜旅遊，入住杜拜帆船酒店，不料酒店遇襲起火。為因應航班隨時取消的風險，沈女士連續搶購3月4日至6日每天兩班杜拜飛上海的商務艙機票，總花費約36萬元（人民幣，下同）。

廣西男出差受困伊朗 全公司為他搶機票 曲線救援歸國

28歲的廣西小夥黃勇鑫在伊朗出差時突遇戰火，原定航班取消，一度失聯六個小時；他所在廣州公司的20多名同事為了讓他順利回國，晝夜接力搶票規畫「曲線」歸國路線，定出「伊拉克→土耳其→吉隆坡→廣州」中轉，目前他已平安抵達土耳其。

維權拉鋸…剛下飛機行李就沒了 杭州女遊南極全程靠「借」

杭州的陸女士為了夢想的旅遊之地南極，準備了整整一年，積攢10萬元人民幣的旅費，又拚上了春節假期和年假，終於在今年2月份踏上前往南極的旅途；沒想到當他抵達阿根廷烏斯懷亞機場時，行李卻不見了，整趟旅程都靠全船借衣物支援，而且接著迎接她的是一場持續至今的維權拉鋸。

「美國佬是強盜」 中國60年前兒歌翻紅 還有外語版

中國一首60年前的兒歌最近重新火了，這首「美國佬是強盜」的兒歌在美國綁架委內瑞拉總統馬杜洛、擊殺伊朗最高領袖哈米尼後，在中國各網路平台和個人社媒傳遞，連外國也有各種語言的版本。

澀谷台灣女童事件效應 陸使館：遇「撞人族」就近報警、赴醫院驗傷

上月25日，有台灣女童在日本東京澀谷十字路口遭日本婦人衝撞導致摔倒，相關影片也在大陸社群媒體上引發討論。大陸駐日大使館4日發文提醒，近期日本「撞人族」事件多發，應避免前往人員複雜和治安混亂區域，遭遇「撞人族」時建議留存證據，並可撥打119或自行前往醫院進行傷情鑒定，作為後續民事索賠證據。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。