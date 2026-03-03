成本僅花1萬4千元！這部大陸AI短劇創5億播放量 網友驚呼「背脊發涼」

由大陸網友自製的23分鐘AI短劇「霍去病」，以人民幣3000元（約新台幣1.4萬元）製作成本，創下5億播放量，作品不僅展現出千軍萬馬衝鋒、塵土飛揚的宏大戰場，連人物微表情都處理得極其細膩，完全打破大眾對「個人製作」粗糙的印象。讓許多網友看完後直呼逼真程度令人「背脊發涼」。

AI短劇「霍去病」背後仰賴的是2026年初問世的「納米漫劇流水線」，由360集團推出，主打工業級AI影像生成。平台整合劇本拆解、智慧分鏡與畫面生成流程，透過高度自動化機制，改善過去AI作品品質不穩與產能受限問題，讓影像創作逐步走向標準化與規模化。

澎湃新聞報導，此次震撼行業，是AI短劇對真人短劇的全方位顛覆，首當其衝的是成本與製作效率的天壤之別。據行業數據顯示，當下真人短劇單部製作成本在人民幣50萬到100萬（約新台幣230萬到460萬），而普通AI短劇僅需人民幣3000到5000元（約新台幣1.4萬元到2.3萬元），即使是精品AI短劇，成本最高也僅人民幣20萬（約新台幣92萬元），成本差距最大達300倍。

製作效率上，AI更是實現「一人一天一部」的工業化生產，製作周期較真人短劇壓縮90%，4到5人的小團隊5天就能完成80集內容製作，單集成本控制在人民幣千元級，這樣的生產能力是真人短劇難以企及的。

特效製作的成本暴跌更是讓AI短劇的優勢進一步放大，先前真人短劇的特效鏡頭單幀成本達人民幣3000元（約新台幣1.4萬元），而AI技術將這一成本壓至人民幣3元（約新台幣13元），特效場面的製作門檻被徹底拉低。技術的成熟還讓AI演員的表現不斷突破，如今爆火的AI短劇片段中，AI演員不僅能完成細膩的情緒表達，哭戲等情感鏡頭也極具感染力，讓觀眾直呼「分不清真人還是AI」。

Seedance 2.0技術的落地，更是實現了對AI演員的「導演級控制」，讓角色形象統一、表情自然，徹底擺脫了早期AI人物的僵硬感。

導演楊涵涵AIGC也在微博發文回應熱潮，表示：「感謝大家對『霍去病』這部影片的喜愛，這支作品是在seedance2.0 推出之前製作完成的。整體耗時共48小時，影片與圖片皆使用360漫劇流水線平台製作，剪輯部分則使用剪映。我們也製作了同名主題曲，有興趣的朋友可以搜尋看看。」短短兩天內完成整部作品，也再度凸顯AI製作流程的高效率。

北京日報報導，「納米漫劇流水線」於1月29日啟動公開測試。該平台為漫劇（動漫式短劇）工作室、視頻製作公司及專業創作者打造，成為大陸首個工業級AI漫劇智慧體生產平台。

360集團創始周鴻禕當時表示，他已經親自試用該產品製作了多集內容，驗證了智慧體賦予個人創作者「單兵作戰」製作影視內容的可行性，這為大眾在新媒體領域的創新就業提供了新工具。目前納米漫劇流水線已與保利影業、華視娛樂、奇想文化、友和文化、興藝凱晨、九紫源AI等多家頭部影視及漫劇公司達成合作，共同探索基於工業化流程的漫劇生產新模式。