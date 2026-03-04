聽新聞
廣州南沙 郵輪客流創高
廣州出入境邊防檢查總站南沙出入境邊防檢查站（下稱南沙邊檢站）二日發布消息，廣州南沙國際郵輪母港迎來客流強勢增長。
中新社報導，據統計，二○二六年一月一日至三月二日，該母港出入境人員已超五點八萬人次。三月二日單日客流近一千八百人次，創歷史新高。
當天，首個在廣州享受郵輪入出境免簽政策的外國旅行團（兩名越南遊客）搭乘「愛達·地中海號」郵輪順利抵達南沙。依託「兩人即可成團、十五天免簽停留」及「團進團出、專窗核驗」等措施，旅客享受快速核驗的高效通關服務，對現代化、便捷熱情的通關體驗讚不絕口。
南沙邊檢站介紹，該站持續優化服務，提升通關效能，落實免簽政策，助力郵輪經濟提質增效。年底運營的第二艘國產大型郵輪「愛達·花城號」將以南沙為母港，推動粵港澳大灣區郵輪運力快速增長。
