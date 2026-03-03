聽新聞
上海入春 有紀錄以來第3早
上海中心氣象台監測數據顯示，上海中心城區徐家匯觀測站連續5天日均溫超過攝氏10度，上海正式進入春天。上海過往平均入春時間落在3月13日，今年提前約半個月，史上第3早。
上海中心氣象台監測數據顯示，2月26日起，根據徐家匯觀測站上午2時、上午8時、下午2時、下午8時的氣溫紀錄計算，連續5天日均溫超過10度，上海進入氣象意義的春天，2月26日為「入春日」。
據上觀新聞、上海廣播電視台3日報導，由於冷空氣整體偏弱，這個冬天顯得短暫。上海去年12月24日入冬，較過往平均晚19天，冬天僅持續64天，較過往平均97天少約1個月；較有紀錄以來最短冬天1991年、2021年僅多1天。
上海過往平均入春時間為3月13日，近幾年上海入春時間經常提早。氣象監測資料顯示，上海最早入春紀錄為2016年2月9日；史上第2早為2020年2月11日；今年和2022年共列第3早。
上海未來10天氣溫為「先抑後揚」，短暫陰雨後，這週從中後期開始，將迎來連續1週左右多雲天氣；下週氣溫將逐步回升，最高氣溫站上15度，將頗有春天暖意。
依據中國氣象標準，24節氣立春後，連續5天日均溫超過10度，這5天的首日可判定為「入春日」；立冬後出現連續5天日均溫低於10度，可判定入冬，這5天的首日為「入冬日」。
