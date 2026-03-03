快訊

上海入春 有紀錄以來第3早

中央社／ 記者李雅雯上海3日電

上海中心氣象台監測數據顯示，上海中心城區徐家匯觀測站連續5天日均溫超過攝氏10度，上海正式進入春天。上海過往平均入春時間落在3月13日，今年提前約半個月，史上第3早。

上海中心氣象台監測數據顯示，2月26日起，根據徐家匯觀測站上午2時、上午8時、下午2時、下午8時的氣溫紀錄計算，連續5天日均溫超過10度，上海進入氣象意義的春天，2月26日為「入春日」。

據上觀新聞、上海廣播電視台3日報導，由於冷空氣整體偏弱，這個冬天顯得短暫。上海去年12月24日入冬，較過往平均晚19天，冬天僅持續64天，較過往平均97天少約1個月；較有紀錄以來最短冬天1991年、2021年僅多1天。

上海過往平均入春時間為3月13日，近幾年上海入春時間經常提早。氣象監測資料顯示，上海最早入春紀錄為2016年2月9日；史上第2早為2020年2月11日；今年和2022年共列第3早。

上海未來10天氣溫為「先抑後揚」，短暫陰雨後，這週從中後期開始，將迎來連續1週左右多雲天氣；下週氣溫將逐步回升，最高氣溫站上15度，將頗有春天暖意。

依據中國氣象標準，24節氣立春後，連續5天日均溫超過10度，這5天的首日可判定為「入春日」；立冬後出現連續5天日均溫低於10度，可判定入冬，這5天的首日為「入冬日」。

相關新聞

432港人受困中東 香港女足29人、4旅行團54人滯留杜拜

美國和以色列空襲伊朗，伊朗還擊波及中東空域，戰火波及旅遊勝地兼重要航空中轉站杜拜，最少2000宗往返中東地區機場的航班取消，全球數以萬計旅客行程受影響。香港入境處表示，截至2日下午5時接獲432名身處當地的港人查詢最新航班安排等，香港女足全團29人、旅團滯留杜拜，所有人報稱身處安全地方。處方會繼續與他們保持聯絡，提供適切可行的協助。

「美國佬是強盜」 60年前大陸兒歌一夕爆紅全球

大陸一首60年前的兒歌最近重新火了，這首「美國佬是強盜」的兒歌在美國綁架委內瑞拉總統馬杜洛、擊殺伊朗最高領袖哈米尼後，在大陸各網路平台和個人社媒傳遞，連外國也有各種語言的版本。

香港嶺南大學大四生摘中國小姐第4名 曾當選城市小姐

大學生為港爭光的方法有很多，有人做研究尋求突破，有人爭奪運動獎牌，近日有嶺南大學女學生北上選美，奪得全國第四名，校方出稿大讚「為港爭光」，連校長秦泗釗都說「熱烈祝賀」。

春節銷量暴增90倍！大陸Z世代瘋玩的「拼豆」是什麼？

中國抖音日前發布《2026年春節消費數據》顯示，Z世代抖音團購下單量年比增長65%。其中，拼豆（膠珠）團購訂單量更暴增9,018%，約為90倍，遠高於寵物寄養（348%）與攀岩（118%）。

新型中國特產走紅 老外赴陸旅遊改追「醫療三件套」

春節假期剛過，近期中國大陸鼓勵旅遊，讓多個國家人士可免簽停留30天，外籍旅客、YouTuber博主赴陸觀光也悄然出現新的「流量密碼」，以往他們赴陸，必打卡的是「線上支付、快速的高鐵、飯店裡的機器人」，但最近半年，老外的中國旅遊卻出現新的醫療旅遊「三件套」，讓他們趨之若鶩的到底是什麼？

春節爆棚 20萬人湧入三星堆

春節期間，三星堆博物館以「三星堆裡過大年 古蜀聖地祈新福」為主題，打造了一場融合千年文明與新春民俗的文化盛宴，累計接待遊客近廿萬人次。

