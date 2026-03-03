春節銷量暴增90倍！大陸Z世代瘋玩的「拼豆」是什麼？

快訊

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸時下年輕人瘋玩「拼豆」，小紅書上相關話題瀏覽量超過66億次，（圖／取自杭州日報）
中國抖音日前發布《2026年春節消費數據》顯示，Z世代抖音團購下單量年比增長65%。其中，拼豆（膠珠）團購訂單量更暴增9,018%，約為90倍，遠高於寵物寄養（348%）與攀岩（118%）。

大陸每日商報指出，前兩年熱播劇《永夜星河》意外的帶動「拼豆」系列的配飾熱度。劇中主演在宣傳活動期間佩戴拼豆飾品，進一步推升關注度，使拼豆在年輕族群間迅速走紅。

揚子晚報則報導，2024年底，《永夜星河》主創團隊在直播中展示劇中角色的「拼豆」作品，引發粉絲關注。隨後，不少粉絲開始自行製作藝人Q版「拼豆」周邊，帶動相關材料與DIY體驗需求上升。

在小紅書發布的《2025年度興趣報告》中，將拼豆列為十大出圈的「奇怪」興趣之一，相關話題瀏覽量超過66億次，討論量逾2,115萬次，吸引1,310.9萬人參與討論。淘寶發布的《2025年度十大商品》中，拼豆亦名列其中，近一年搜索量同比增長近500%。

多名中國網友在社交平台上表示，拼豆「適合打發時間」、「成本低、好上手」，甚至有人形容「試過那麼多手工，只有這個成功了」。由於材料價格不高、製作流程相對簡單，加上成品具展示性，被不少粉絲視為成本較低的明星周邊替代選項。

此外，解壓屬性亦被反覆提及。央廣記者採訪民眾指出，拼豆需要專注排列與耐心完成，在反覆操作過程中，能讓人暫時抽離日常壓力，在慢節奏中獲得情緒釋放。對兒童而言，也具有培養專注力與耐心的功能。

拼豆熱潮不僅在線上發酵，也帶動線下消費。企查查數據顯示，近一年中國新增手工相關企業逾6,000家。不少門店透過推出拼豆套餐帶動來客量，相較其他手作項目，拼豆銷量表現更為突出。

《揚子晚報》報導，從平台銷量觀察，目前南京DIY手工店銷量前20名幾乎皆為拼豆專門店；部分原本主打陶藝、木工或銀飾製作的店家，也陸續增設拼豆體驗項目。價格方面，多數拼豆體驗單人收費約人民幣20至50元，製作時間不限，店家通常提供逾200種珠料供選擇。

從影視IP帶動、社群平台發酵到線下門店跟進，拼豆的走紅折射出年輕世代對低門檻興趣消費與情緒價值的需求。在春節消費回暖背景下，這類兼具社交與療癒屬性的手作活動，正成為觀察中國年輕人消費轉向的新窗口。

解壓、成本低、好上手，是大陸民眾喜歡玩「拼豆」的主因。（圖／取自杭州日報）
拼豆（膠珠）正在大陸年輕族群間迅速走紅。（圖／取自杭州日報）
「拼豆」，又稱「膠珠」，是一種以彩色塑膠小珠為材料的手作活動。玩家將小珠依圖樣排列於模板上，再以熨斗加熱，使珠子邊緣熔化黏合並固定成型，可製作成掛件、冰箱貼、收納盒等裝飾品。（圖／取自央廣網）
