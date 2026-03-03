快訊

攻擊伊朗行動擬持續4至5周 川普：美國有能力打更久

聽新聞
0:00 / 0:00

春節爆棚 20萬人湧入三星堆

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
三星堆博物館景區內的表演活動。 本報德陽傳真
三星堆博物館景區內的表演活動。 本報德陽傳真

春節期間，三星堆博物館以「三星堆裡過大年 古蜀聖地祈新福」為主題，打造了一場融合千年文明與新春民俗的文化盛宴，累計接待遊客近廿萬人次。

正月初一至初七，三星堆博物館客流如潮，每天清晨開館前，入口處便已排起長龍。館內，青銅大立人、黃金面具、青銅神樹等國寶級文物前人頭攢動，遊客們或仰頭觀察展品紋飾，或拍照定格精彩瞬間。來自西安的大學生張海藝為與大立人單獨合影特意早早入館，她表示：「親眼所見的震撼遠超螢幕！」

為營造濃郁年味，三星堆博物館精心打造了多場文化盛宴。重頭戲「新年大典」以「祈神出征—迎神奉神—祈福盛典」三部曲複刻古蜀禮樂盛景，近百名演員身著仿製古蜀祭祀服飾列隊巡遊。

此外，園區連續七天輪番上演主題戲劇，從「神啟·金烏降世」的舞蹈戲劇到「共生·萬象更新」的祈願巡遊，多元藝術形式讓古蜀文明「活」了起來。「大祭司」「古蜀工匠」等NPC互動、萌趣十足的「堆堆馬」打卡裝置、王者榮耀coser巡遊等活動老少皆宜，為遊客帶來了豐富的遊園體驗。

馬年新春，三星堆以強勁的文化吸引力「一馬當先」，展現出傳統文化與現代文旅融合發展的勃勃生機。

文化

延伸閱讀

揮毫、捏陶馬…外國遊客體驗中國年

台南連四年 春節旅遊破千萬人次

從祈福到抓寶 壓軸效應台南春節湧逾930萬人次

京津冀廟會展 首都博物館飄年味

相關新聞

春節爆棚 20萬人湧入三星堆

春節期間，三星堆博物館以「三星堆裡過大年 古蜀聖地祈新福」為主題，打造了一場融合千年文明與新春民俗的文化盛宴，累計接待遊客近廿萬人次。

想當最閒公務員？大陸「躺平單位排名」瘋傳 官媒批用心不良

中國經濟走下坡，民眾報考公職變得熱門，網上流傳公務員最閒職務的介紹。官媒刊登文章批評，所謂「體制內躺平崗位排名」、「最清...

新加坡大滿貫／「莎頭CP」包攬單打冠軍 合影衝上熱搜

3月1日晚，WTT新加坡大滿貫迎來收官日，中國名將王楚欽、孫穎莎分別斬獲男單、女單冠軍，包攬兩項單打最高榮譽；王楚欽和孫穎莎同天奪冠，且均斬獲個人第五個WTT大滿貫單打冠軍頭銜，寫下乒壇史無前例的「雙五冠王」傳奇，兩人賽後開心合影，重現莎頭CP，被中國網民形容為「頂峰相見的榮耀定格」，相關話題衝上熱搜，全網沸騰。

馬年第1熱梗 網友接力二創 「我要驗牌」播放破50億次

中國社交平台近來出現一個熱詞「我要驗牌」，相關話題作品播放量已突破50億次，被稱為馬年開年第一熱梗。「我要驗牌」其實不是新詞，而是出自一部電影中「法國賭神」的台詞，因其以第一聲發音的「法式中文口音」自帶魔性和喜感，加上春節期間某遊戲「烏龍」事件突暴紅，網友們接力二創，外國網民也爭相模仿，官方帳號也加入玩梗。有分析稱，「我要驗牌」火成全網熱梗，因它在焦慮的情緒中提供一個短暫、無需動腦的情緒出口。

安徽老兩口結婚3年 撮合各自子女成婚 網：生娃咋喊？

近日，安徽淮北一則「親母女嫁給親父子」的婚戀引發關注，據知情人透露，「老兩口」結婚約三年後，又將各自的兒女撮合到一起，引起熱烈討論，不少網友說，「挺好，沒有婆媳矛盾」，但也有人好奇，將來孩子出生該怎麼喊？

中首隻「太空蝴蝶」誕生 微重力環境下破蛹展翅

史上第一隻「太空蝴蝶」誕生。重慶大學依託快舟11號遙八運載火箭搭載的「迪邇五號」飛船，去年12月完成在軌試驗任務；央視報導，重慶大學科研團隊研發的「神農開物2號」小型太空生態系統試驗載荷內的「太空蝴蝶」，成功全自主破蛹展翅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。