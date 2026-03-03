春節爆棚 20萬人湧入三星堆

春節期間，三星堆博物館以「三星堆裡過大年 古蜀聖地祈新福」為主題，打造了一場融合千年文明與新春民俗的文化盛宴，累計接待遊客近廿萬人次。

正月初一至初七，三星堆博物館客流如潮，每天清晨開館前，入口處便已排起長龍。館內，青銅大立人、黃金面具、青銅神樹等國寶級文物前人頭攢動，遊客們或仰頭觀察展品紋飾，或拍照定格精彩瞬間。來自西安的大學生張海藝為與大立人單獨合影特意早早入館，她表示：「親眼所見的震撼遠超螢幕！」

為營造濃郁年味，三星堆博物館精心打造了多場文化盛宴。重頭戲「新年大典」以「祈神出征—迎神奉神—祈福盛典」三部曲複刻古蜀禮樂盛景，近百名演員身著仿製古蜀祭祀服飾列隊巡遊。

此外，園區連續七天輪番上演主題戲劇，從「神啟·金烏降世」的舞蹈戲劇到「共生·萬象更新」的祈願巡遊，多元藝術形式讓古蜀文明「活」了起來。「大祭司」「古蜀工匠」等NPC互動、萌趣十足的「堆堆馬」打卡裝置、王者榮耀coser巡遊等活動老少皆宜，為遊客帶來了豐富的遊園體驗。

馬年新春，三星堆以強勁的文化吸引力「一馬當先」，展現出傳統文化與現代文旅融合發展的勃勃生機。