想當最閒公務員？大陸「躺平單位排名」瘋傳 官媒批用心不良

中國經濟走下坡，民眾報考公職變得熱門，網上流傳公務員最閒職務的介紹。官媒刊登文章批評，所謂「體制內躺平崗位排名」、「最清閒神仙單位指南」等是誤導年輕人，必須警惕。

中國社群網路日前有自媒體發布「公務員『躺平』地圖：10大最閒崗位全解析」，指「備考兩年，換來幾十年躺平」句玩笑話是公務員熱的核心邏輯。文章並介紹10個被公認為「上岸（指考上公務員）即躺平」的黃金單位。

根據這篇文章，總工會是適合「把『服務群眾』當口號而非KPI（績效指標）的考生」；政協是「協商國事的清閒派」；在工商聯，加班是奢侈品；氣象局的預報有跡可循，加上科研經費充足，閑的時候能寫兩篇SCI。其他被推薦的還有地震局、老幹部局、地方科學技術協會、文聯、供銷社、地方志辦等。

在另一篇「2026，進入這8個單位，直接可以躺平了」的自媒體文章中，中國菸草集團、國家電網等都被列入。但文章最末說，「躺平不等於不努力，多數崗位仍需要績效考核」。

中國官媒新華社主辦的評論刊物「半月談」2月初發表「炒作『躺平崗位』？如此『考公攻略』要不得」的文章。今天人民日報又刊發河南日報2月上旬的相關評論。

這些文章批評，網路上流傳「體制內躺平崗位排名」「最清閒神仙單位指南」等所謂考公攻略，將公共職位曲解為安逸度日的避風港，看似貼心，實則誤導年輕人，必須警惕。

文章說，更值得警惕的是，若任由「躺平攻略」擴散，可能侵蝕政務服務的根基，消解民眾對政府的信任。近年來，各地已持續整治「躺平式幹部」，對不作為、慢作為的行為嚴肅處理。