想當最閒公務員？大陸「躺平單位排名」瘋傳 官媒批用心不良

中央社／ 台北2日電
網上流傳中國公務員最閒職務的介紹。官媒刊登文章批評，所謂「體制內躺平崗位排名」、「最清閒神仙單位指南」等是誤導年輕人，必須警惕。鐵飯碗示意圖。圖／AI生成 蘇士堯
網上流傳中國公務員最閒職務的介紹。官媒刊登文章批評，所謂「體制內躺平崗位排名」、「最清閒神仙單位指南」等是誤導年輕人，必須警惕。鐵飯碗示意圖。圖／AI生成 蘇士堯

中國經濟走下坡，民眾報考公職變得熱門，網上流傳公務員最閒職務的介紹。官媒刊登文章批評，所謂「體制內躺平崗位排名」、「最清閒神仙單位指南」等是誤導年輕人，必須警惕。

中國社群網路日前有自媒體發布「公務員『躺平』地圖：10大最閒崗位全解析」，指「備考兩年，換來幾十年躺平」句玩笑話是公務員熱的核心邏輯。文章並介紹10個被公認為「上岸（指考上公務員）即躺平」的黃金單位。

根據這篇文章，總工會是適合「把『服務群眾』當口號而非KPI（績效指標）的考生」；政協是「協商國事的清閒派」；在工商聯，加班是奢侈品；氣象局的預報有跡可循，加上科研經費充足，閑的時候能寫兩篇SCI。其他被推薦的還有地震局、老幹部局、地方科學技術協會、文聯、供銷社、地方志辦等。

在另一篇「2026，進入這8個單位，直接可以躺平了」的自媒體文章中，中國菸草集團、國家電網等都被列入。但文章最末說，「躺平不等於不努力，多數崗位仍需要績效考核」。

中國官媒新華社主辦的評論刊物「半月談」2月初發表「炒作『躺平崗位』？如此『考公攻略』要不得」的文章。今天人民日報又刊發河南日報2月上旬的相關評論。

這些文章批評，網路上流傳「體制內躺平崗位排名」「最清閒神仙單位指南」等所謂考公攻略，將公共職位曲解為安逸度日的避風港，看似貼心，實則誤導年輕人，必須警惕。

文章說，更值得警惕的是，若任由「躺平攻略」擴散，可能侵蝕政務服務的根基，消解民眾對政府的信任。近年來，各地已持續整治「躺平式幹部」，對不作為、慢作為的行為嚴肅處理。

公務員 年輕人 躺平

新加坡大滿貫／「莎頭CP」包攬單打冠軍 合影衝上熱搜

3月1日晚，WTT新加坡大滿貫迎來收官日，中國名將王楚欽、孫穎莎分別斬獲男單、女單冠軍，包攬兩項單打最高榮譽；王楚欽和孫穎莎同天奪冠，且均斬獲個人第五個WTT大滿貫單打冠軍頭銜，寫下乒壇史無前例的「雙五冠王」傳奇，兩人賽後開心合影，重現莎頭CP，被中國網民形容為「頂峰相見的榮耀定格」，相關話題衝上熱搜，全網沸騰。

馬年第1熱梗 網友接力二創 「我要驗牌」播放破50億次

中國社交平台近來出現一個熱詞「我要驗牌」，相關話題作品播放量已突破50億次，被稱為馬年開年第一熱梗。「我要驗牌」其實不是新詞，而是出自一部電影中「法國賭神」的台詞，因其以第一聲發音的「法式中文口音」自帶魔性和喜感，加上春節期間某遊戲「烏龍」事件突暴紅，網友們接力二創，外國網民也爭相模仿，官方帳號也加入玩梗。有分析稱，「我要驗牌」火成全網熱梗，因它在焦慮的情緒中提供一個短暫、無需動腦的情緒出口。

安徽老兩口結婚3年 撮合各自子女成婚 網：生娃咋喊？

近日，安徽淮北一則「親母女嫁給親父子」的婚戀引發關注，據知情人透露，「老兩口」結婚約三年後，又將各自的兒女撮合到一起，引起熱烈討論，不少網友說，「挺好，沒有婆媳矛盾」，但也有人好奇，將來孩子出生該怎麼喊？

中首隻「太空蝴蝶」誕生 微重力環境下破蛹展翅

史上第一隻「太空蝴蝶」誕生。重慶大學依託快舟11號遙八運載火箭搭載的「迪邇五號」飛船，去年12月完成在軌試驗任務；央視報導，重慶大學科研團隊研發的「神農開物2號」小型太空生態系統試驗載荷內的「太空蝴蝶」，成功全自主破蛹展翅。

192層蛋撻剩1分店...不敵北上潮 灣仔檀島餅店結業攻外賣

曾是張學友與湯唯主演的電影「月滿軒尼詩」取景地之一、屹立灣仔逾80年的老字號檀島咖啡餅店，不敵市道轉變與港人北上消費潮，位於軒尼詩道的分店3月1日正式結業。隨著租約期滿，加上本地客源銳減，這間承載幾代港人回憶的名店暫別灣仔，未來擬轉型主攻外賣模式，減低租金及人手壓力。

