福建大霧 4條小三通客運航線停航

中國社交平台近來出現一個熱詞「我要驗牌」，相關話題作品播放量已突破50億次，被稱為馬年開年第一熱梗。「我要驗牌」其實不是新詞，而是出自一部電影中「法國賭神」的台詞，因其以第一聲發音的「法式中文口音」自帶魔性和喜感，加上春節期間某遊戲「烏龍」事件突暴紅，網友們接力二創，外國網民也爭相模仿，官方帳號也加入玩梗。有分析稱，「我要驗牌」火成全網熱梗，因它在焦慮的情緒中提供一個短暫、無需動腦的情緒出口。

2026-03-02 14:26