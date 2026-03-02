聽新聞
0:00 / 0:00
福建大霧 4條小三通客運航線停航
中國福建省沿海今天出現大霧天氣。51條客渡運航線、134艘客渡船停航，其中4條兩岸小三通客運航線停航。
中國官媒央視新聞報導，福建沿海2日出現大霧天氣，多地港區海域能見度不足1000公尺。大霧天氣對海上交通產生不利影響，福建海事局以多項措施確保安全。
截至上午10時，福建沿海51條客渡運航線、134艘客渡船停航，其中4條兩岸「小三通」客運航線停航，廈門、漳州、泉州、平潭四地，除2條民生應急航線外，所有客渡運航線均停航。
福建海事部門已啟動霧防二級響應，對多個港口實施海上交通管制，管制期間船舶暫停進出港作業。在港區能見度好轉後，將會及時解除交通管制，盡快恢復海上航行和港口生產作業。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。