中東局勢動盪 香港旅行團滯留海外

美國和以色列襲擊伊朗，中東局勢動盪不安，香港與當地之間的空中交通持續受影響。有旅行社指出，由於杜拜及杜哈等中東轉機樞紐暫時停運，有香港旅行團正困於海外。

綜合本地媒體的報導，香港機場管理局表示，今天截至上午10時45分，香港已有13班往來中東的航班取消，1班航班延誤。

此外，國泰航空公司昨晚公布，鑑於中東地區局勢的最新發展，國泰所有由2月28日至3月3日（包括當日）往返中東利雅德和杜拜的航班已經取消。

國泰表示，將會密切關注事態發展，旅客和機組人員的安全一直是公司的首要考量，未來數天，航班時間表或需要進一步調整。

香港旅遊業議會向媒體表示，杜拜國際機場為歐洲線常用轉機樞紐，因應杜拜機場暫時停運，本地旅行社已通知所有原定昨日出發、經杜拜轉機前往歐洲的旅行團團員留在家中等候消息。

另有旅行社指出，由於杜拜及杜哈等中東轉機樞紐暫時停運，有香港旅行團正受困海外，未能轉機回港。