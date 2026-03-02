快訊

甄嬛父母遭流放的寧古塔 如今已成滑雪旅遊新天地

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大雪滿山，人頭攢動，見證著「寧古塔」從流亡之地變為滑雪旅遊勝地。圖為吉林省吉林市北大湖滑雪度假區。（圖／取自人民日報）
大雪滿山，人頭攢動，見證著「寧古塔」從流亡之地變為滑雪旅遊勝地。圖為吉林省吉林市北大湖滑雪度假區。（圖／取自人民日報）

在電視劇《甄嬛傳》，甄嬛的父親甄遠道因得罪權臣遭構陷，雍正下令將甄家發配至寧古塔‌。‌‌‌由於從北京到寧古塔路途遙遠，加上寧古塔又是苦寒之地‌，因此在古裝劇中，「流放寧古塔、永世不得入關」往往被認為是極其嚴厲的懲處。不過今天，流放寧古塔早已不是流放之地，早已華麗轉身成為冰雪旅遊勝地。

人民日報報導，流放寧古塔，始於清朝。 「寧古塔」並非一座塔，而是滿語的音譯。有學者研究認為，寧古塔城是滿族故地，也是清代邊外七重鎮之一。寧古塔舊城（今黑龍江省海林市長汀鎮舊街）築於清初順治十年（1653年），設副都統。康熙元年（1662年）改設寧古塔將軍，康熙五年移寧古塔新城（今黑龍江省安寧市），康熙十五年寧古塔將軍的轄區涵蓋東北邊疆的廣大地域。

吉林省吉林市，這個昔日寧古塔流亡之地行政中心，現在是大雪滿山，人頭攢動，見證著「寧古塔」從流亡之地變為旅遊勝地。

走進吉林省吉林市北大湖滑雪度假區，初級道上，身形敦實的教練王玉喜正在幫小學員穿戴雪板。「最近幾年，雪季真是一年比一年忙。」春節假期，王玉喜的課程表幾乎沒有間隙，從早上8時20分的日場，排到傍晚5點半開始的夜場。

旺季時北大湖滑雪度假區，一天最多接待超過1萬人次遊客。近年來，得益於官方「三億人上冰雪」的號召，大陸民眾對冰雪運動熱情越來越高，去年，北大湖滑雪度假區接待遊客超過100萬人次，且多數是省外遊客。

