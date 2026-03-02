四川德陽 千人壩壩宴壯觀

二月二十五日，農曆正月初九，四川德陽廣漢市連山鎮沙田村人聲鼎沸，一六六桌壩壩宴整齊排開，熱騰騰的菜餚香氣彌漫，千餘名鄉鄰與遊客圍坐共餐。這場傳承多年的「九大碗」民俗盛會，讓馬年新春的團圓暖意愈發醇厚。

作為當地標誌性民俗活動，沙田村「九大碗」自二○一六年起年年如約舉行。這一宴席最初以九碗菜承載「九九長壽、天長地久」的美好寓意，如今隨著生活水準提升，已拓展為十四道精緻佳餚，鴻運當頭、五穀豐登、年年有餘等菜品葷素搭配，每一道都藏著滿滿的新春祝福，成為連山鄉村文化與美食文化的鮮活符號。

當天，活動在歡快的舞獅表演中啟幕。席間，村民與遊客舉杯暢敘，老人們拉著家常，孩童們追逐嬉戲，濃郁的人情味與食物的鮮香交織在一起。「全家每年都來，和鄉親們一起舉杯才叫過年！」村民張大姐直言，這頓飯讓年味兒圓滿了。來自重慶的遊客張先生則驚嘆於千人共宴的熱鬧陣仗：「吃的是地道風味，品的是川西壩子的淳樸人情，太壯觀、太有意思了！」

除了特色宴席，現場的農夫集市也是人氣爆棚，新鮮地道的農特產讓遊客們滿載而歸。近年來，當地以「九大碗」為紐帶凝聚鄉村力量，結合桃花季、豐收季等活動，二○二五年吸引遊客超百萬人次，民俗文化成為促進鄉村發展的有力引擎。