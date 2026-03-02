揮毫、捏陶馬…外國遊客體驗中國年

馬年春節期間，北京非遺體驗中心在傳統四合院舉辦「歡樂中國年 非遺迎新春—外國人在中國過大年」主題活動，邀請西班牙、葡萄牙、巴西等多國外籍遊客，沉浸式感受人類非物質文化遺產—中國春節的獨特魅力，以非遺體驗搭建中外文化交流橋梁。

活動現場張燈結綵，洋溢著丙午馬年的喜慶氛圍。外國遊客步入四合院，在茶香、糖果與紅圍巾的迎接中，開啟一場非遺新春之旅。遊客在融合兔兒爺、書法、福文化的主題影壁前打卡留念，直觀感受北京非遺的現代表達。四進院落裡的非遺精品與體驗專案，讓外國遊客全方位觸摸中華傳統文化精髓。

活動聚焦非遺體驗亮點，外國遊客沉浸式參與多個特色項目，盡享傳統年俗樂趣。

在書法體驗區，大家執筆蘸墨，認真書寫福字和英文趣味春聯，在筆墨流轉中感受中華書法的獨特韻味。景泰藍點藍體驗中，外國遊客親手為銅絲紋樣填抹釉料，通過指尖感受大陸國家級非遺技藝的精細與匠心。盛錫福皮帽體驗區，大家試戴百年非遺皮帽，聆聽傳統技藝背後的文化故事。

宋代點茶與古琴藝術相得益彰，茶香嫋嫋、琴音悠揚，讓外國遊客沉醉於中式雅致生活美學。北京「泥人張」體驗現場，大家跟隨大陸非遺傳承人親手創作憨態可掬的彩塑小馬，以「馬」這一文化符號，讀懂「馬上如意、馬上福祿」的新春祝福。

「金魚餃寓意年年有餘，元寶餃是山楂餡酸酸甜甜的，福字餃是蝦肉和馬蹄餡……」年味體驗少不了煙火氣息，在專業師傅指導下，外國遊客動手擀皮、包餡、捏褶，學習製作中國春節特色美食餃子，在親手製作與品嘗中，讀懂春節「團圓美滿」的文化內涵，感受中國大陸家庭式的溫暖歡聚。墨西哥遊客瑞納達笑著說，「把餃子捏上有點難，但通過訓練可以逐步提高。」這是瑞納達第二次來中國大陸，她說這次旅遊除了傳統景點，還能夠與當地的居民以及當地的文化進行深度的互動，這種互動式的親身體驗更能夠切身感受中華文化，自己會把這份難忘經歷帶回墨西哥與家人分享。