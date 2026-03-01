聽新聞
0:00 / 0:00

大陸兩會焦點 提振內需、科技創新 經濟重頭戲

聯合報／ 特派記者黃雅慧／北京報導
大陸全國兩會（人大、政協）將於3月4日、5日將在人民大會堂啟幕。 記者黃雅慧／攝影
大陸全國兩會（人大、政協）將於3月4日、5日將在人民大會堂啟幕。 記者黃雅慧／攝影

大陸全國「兩會」（政協、人大會議）本周三起在北京舉行，外界關注國務院總理李強政府工作報告將如何為今年經濟定下成長目標。而伴隨中東地區局勢升溫，大陸如何回應涉外議題也成為焦點。

兩會召開前，大陸全國政協常委會議昨舉行，決定全國政協十四屆四次會議四日在北京召開，並建議會議主要議程。議程除聽取和審議政協工作報告，聽取並討論政府工作報告及其他有關報告，還包含討論國民經濟和社會發展第十五個五年規畫（十五五規畫）綱要草案。

兩會重頭戲在於經濟成長目標訂定，近期一些機構預測大陸可能會設定在百分之四點五至百分之五區間，為實現這一目標，涉及諸多科技領域的「新質生產力」，預料將是本屆兩會的熱詞。

彭博報導，根據此前公布的十五五規畫建議，大陸將推動量子科技、生物製造、氫能和核聚變能（核融合）、腦機介面、具身智能、第六代移動通信等成為新的經濟成長點。

二○二六年是大陸「十五五」開局之年，外部環境更趨複雜，大陸經濟出現老問題、新挑戰同時迎面的困難。主要國際機構普遍認為，貿易緊張、地緣政治衝突加劇等因素或對全球經濟活動形成更大掣肘。

今年兩會在經濟議題上聚焦兩方面：一是提振內需，近期「求是」雜誌發布大陸國家主席習近平在去年底中央經濟工作會議講話中，第一要務便是堅持內需主導，建設國內市場，統籌促消費和擴投資，用好超大規模市場優勢；另一方面是科技創新，圍繞在「新質生產力」對未來產業布局。此外，大陸多地「新春第一會」也提到ＡＩ、低空經濟與高質量發展等關鍵字。

對台政策上，根據二月上旬召開的對台工作會議，政協主席王滬寧強調推動兩岸關係和平發展，並稱要暢通和便利兩岸人員往來、深化兩岸融合發展等，預計成為今年政府工作報告涉台內容主軸。淡江大學兩岸研究中心主任張五岳則提醒，在美中台關係變化下，今年兩會將通過的十五五規畫，涉台比重可能會增加。

北京 王滬寧 地緣政治

延伸閱讀

中國兩會在即 經濟成長目標是否下調引關注

中國全國政協會議4日召開 議程公布

中國兩會將登場 「十五五」開局聚焦科技自主

內需疲軟 中去年GDP5%達陣 今年恐下調 地方倡「過緊日子」

相關新聞

財政壓力 大陸31省要「過緊日子」

大陸地方財政持續承壓，推行「過緊日子」仍是重點工作。大陸卅一省分近期披露二○二五年預算執行情況及二○二六年預算草案，多分報告強調壓減行政開支與非必要支出，包括「三公經費」、會議費、培訓費等，旨在騰出資金支持經濟發展與民生改善，並嚴肅財經紀律、健全長效機制。部分省分更提出，要把勤儉作為常態和習慣，貫徹「勤儉辦一切事業」理念。

國際動盪 大陸銀行收緊黃金風控

近期國際局勢動盪，大陸多家零售金店二月廿八日金價全線跳漲，老鋪黃金漲幅達百分之卅，多數品牌金飾報價突破每克一千六百元（人民幣，下同）。銀行投資金條供應緊張，多家商業銀行收緊個人黃金業務風控。

大陸兩會焦點 提振內需、科技創新 經濟重頭戲

大陸全國「兩會」（政協、人大會議）本周三起在北京舉行，外界關注國務院總理李強政府工作報告將如何為今年經濟定下成長目標。而伴隨中東地區局勢升溫，大陸如何回應涉外議題也成為焦點。

母子酒店自助餐打包被阻！狂毆女職員怨「我給了錢」 後續結局曝光

江蘇一對母子在五星級酒店自助餐打包遭阻，兒子怒毆女職員，引發網民譴責。男子聲稱已付費，用暴力索求道歉，並放棄帶走打包食物，形象隨之崩壞。

遼寧男孩走失25年 跨海尋親落地先吃餃子 帳號1小時破7000粉

四歲時在遼寧瀋陽和親人失散的張雲鵬，經過被福利院收留、被加拿大籍夫婦領養後三個月後又慘遭二次拋棄等坎坎歷程，苦熬了25年終於在好心人士幫助下，通過DNA鑑定找到他在吉林通化的親生父母。29歲的他，近日跨越萬里回到中國認親，落地第一件事就是吃頓熱乎的中國餃子，他還第一次用微信支付買了兒時吃過的冰糖葫蘆，他拿筷子用餐的視頻看哭了不少網友，其短視頻帳號註冊一小時，粉絲已突破7000人。

朱元璋眼睛變美元、馬皇后光腳…南京明孝陵博館挨轟

近日有遊客反映，南京明孝陵博物館門口陳列的一對朱元璋與馬皇后主題玩偶，形象與博物館莊重氛圍不符，引發爭議，可以看到朱元璋玩偶的眼睛形狀類似美元符號，一旁的馬皇后玩偶則是光腳形象，不少人對具體設計提出質疑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。