財政壓力 大陸31省要「過緊日子」

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸地方財政持續承壓，推行「過緊日子」仍是重點工作。大陸卅一省分近期披露二○二五年預算執行情況及二○二六年預算草案，多分報告強調壓減行政開支與非必要支出，包括「三公經費」、會議費、培訓費等，旨在騰出資金支持經濟發展與民生改善，並嚴肅財經紀律、健全長效機制。部分省分更提出，要把勤儉作為常態和習慣，貫徹「勤儉辦一切事業」理念。

第一財經指出，黨政機關過緊日子已是長期方針，尤其在財政收支矛盾加大的當下。為落實要求，不少地方從制度建設、政策執行及事後評估等層面入手，健全長效機制，取得不錯效果。

其中，天津預算報告稱，二○二五年當地要「落實習慣過緊日子要求」，全年壓減非急需支出人民幣五十八點七億元。江西去年壓減非剛性非重點支出，全省「三公經費」下降百分之廿一，省級大型修繕支出下降百分之四十一點九，會議費下降百分之三十六點四，辦公設備購置費下降百分之二十六點一，委託業務費和勞務費下降百分之七點八。北京去年壓減一般性支出十八點二億元，並展開過緊日子評估，將結果與下一年度預算掛鉤。所謂「三公經費」是指政府部門人員因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

部分省分還表示，個別單位落實過緊日子要求不夠到位，存在作為寬鬆，甚至出現「突擊花錢」、超標支出及違規發放津補貼。

大陸中央經濟工作會議二○二五年底部署二○二六年財政政策時，要求嚴肅財經紀律，堅持過緊日子。梳理發現，卅一省分預算報告均要求貫徹中共中央指示，不少省分在今年財政重點工作中進行專門部署。二○二六年地方政府過緊日子的共同措施包括壓減或控制「三公經費」、會議費、培訓費等一般性支出。

財政壓力 大陸31省要「過緊日子」

