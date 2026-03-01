快訊

母子酒店自助餐打包被阻！狂毆女職員怨「我給了錢」 後續結局曝光

香港01／ 撰文：布萊恩
吃到飽自助餐buffet、美食示意圖。圖／AI生成
吃到飽自助餐buffet、美食示意圖。圖／AI生成

酒店自助餐不能「打包」是常識吧？大陸微博流傳影片，江蘇1對母子在五星級酒店吃自助餐時，試圖自行打包餐點被阻，兒子竟「發爛渣」狂打女職員，怒吼「我第1次遇到不讓打包的，帶點回去慢慢吃怎麼了！你們XXX（酒店名稱）一點服務理念都沒有？」。

男子之後更逼迫酒店向他們道歉，後續惹來網友公憤，斥責離譜，「大男人對女人動手就不對了」、「連起碼的家教也沒有、社會規矩都不懂，這一家果然是無理走遍天下」、「真丟人現眼」，又認為應該嚴懲。

以為「誰大誰惡誰正確」？微博帳號「藍色的煙捲」早前發布影片，指當日早上9時半，有1名男子與80多歲母親到酒店吃自助早餐，隨後男子取出自備的膠袋和餐，把食物放進餐盒「打包」，準備帶走。

江蘇母子酒店自助餐打包被阻　狂打女職員：帶點回去吃怎麼了？

由於餐廳規定「早餐不提供食品打包服務」，門口亦已貼上相關告示，女職員見狀上前，以親切語氣提醒80多歲母親「阿姨，我們這裏不能打包」，怎料兒子怒氣沖沖跑來咆哮「我第1次遇到不讓打包！帶點回去慢慢吃怎麼了！你們XXX（酒店名）一點服務理念都沒有？」，盯著女職員揚言要投訴，後來更動手狂打對方。

江蘇男要求職員道歉　結局是這樣

影片長約3分鐘，見到男子正大聲責罵1名女職員，說到激動處竟多次動手推撞女職員，女職員反問「你打我幹嘛？這裡有監控」，旁邊有3名女職員幫忙制止男子。不過男子未有平伏，還對著女職員怒吼，強調他們已付費用餐，要求職員必須向其母親道歉。

影片最後，男子與母親把已「打包」的食物留在餐桌上，於女職員帶同下離開餐廳，男子仍邊行邊抱怨「我給了錢」。

網友批離譜：厚顏無恥

網友看過影片紛紛批評男子離譜，「這種人沒有素質，酒店服務人員沒錯」、「大男人對女人動手就不對了」、「連起碼的家教也沒有、社會規矩都不懂，這一家果然是無理走遍天下」、「真丟人現眼」、「厚顏無恥」、顧客不要把自己真的當作上帝」。也有網友認為應該嚴懲，「動手，報警就完事了，跟他廢話什麼」、「打人是違法犯罪，起訴他」。

文章授權轉載自《香港01》

酒店 影片 自助餐

遼寧男孩走失25年 跨海尋親落地先吃餃子 帳號1小時破7000粉

四歲時在遼寧瀋陽和親人失散的張雲鵬，經過被福利院收留、被加拿大籍夫婦領養後三個月後又慘遭二次拋棄等坎坎歷程，苦熬了25年終於在好心人士幫助下，通過DNA鑑定找到他在吉林通化的親生父母。29歲的他，近日跨越萬里回到中國認親，落地第一件事就是吃頓熱乎的中國餃子，他還第一次用微信支付買了兒時吃過的冰糖葫蘆，他拿筷子用餐的視頻看哭了不少網友，其短視頻帳號註冊一小時，粉絲已突破7000人。

朱元璋眼睛變美元、馬皇后光腳…南京明孝陵博館挨轟

近日有遊客反映，南京明孝陵博物館門口陳列的一對朱元璋與馬皇后主題玩偶，形象與博物館莊重氛圍不符，引發爭議，可以看到朱元璋玩偶的眼睛形狀類似美元符號，一旁的馬皇后玩偶則是光腳形象，不少人對具體設計提出質疑。

北大畢業演短劇 楊睿自嘲有點瘋 被評「沒特色」也不玻璃心

「北大畢業當短劇演員，我瘋了嗎？」近日，短劇女演員楊睿在社交平台上發布短視頻，講述自己從北大畢業卻轉行短劇圈的經歷，並坦承自己面對各種「沒特色、演技一般」的吐槽聲，如何逐漸強大。

香港簡樸房條例生效 登記期1年 3成劏房須整改

香港「簡樸房條例」今日起生效，為期一年的登記期開始。房屋局表示，在全港11萬個分間單位中，3成需有較大改動，預計很快會有單位業主登記，及早登記的業主可享優惠，豁免全部認證費。房屋局將盡快設置簡樸房示範單位，詳細展示符合要求的簡樸房標準，以全面有序地處理劣質劏房的「老大難」問題。

香港詐團新手法 假冒「樓下住戶」投訴噪音 圖騙個資

香港近年電訊詐騙手法層出不窮，近日，有讀者向媒體提供可疑短訊對話截圖，疑似近期新興詐騙手法──假扮「樓下住戶」投訴深夜噪音，再藉此向事主套取個人資料，進一步誘人入局行騙。私隱專員公署及警方提醒市民，慎防詐騙手法，切勿輕易透露個人資料及輕易相信初相識的陌生人；如有懷疑可致電防騙易熱線18222查詢，或截圖報案。

