美伊開火中東飛中國機票傳飆天價 業界指後台錯誤

美國與以色列聯手攻擊伊朗，位在中東的大批中國民眾因航班被取消而滯留，大馬士革飛上海機票喊出人民幣555萬元（約新台幣2540萬元）的天價。而業界人士則說，這種天價機票是「輸入錯誤」造成。

美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動大規模攻擊，伊朗則向波斯灣國家發射飛彈還擊，導致中東多國關閉領空，大批中國民眾因此滯留在杜拜等機場，面臨返國無門窘境。

2月28日晚間，中國網路上出現機票販售平台的截圖，內容直指從中東城市返回中國的機票票價，出現300萬元以上的天價。其中，2月28日傍晚自大馬士革起飛，經杜拜轉機飛往上海浦東機場的阿聯酋航空機票，標價更高達554萬5185元，引發中國民眾熱議。

綜合上觀新聞等中國媒體報導，中國航空業界人士對此表示，這種情況多為後台「輸入錯誤」導致的異常顯示，並不是真實的成交價格。

業界人士說，中國民航局規定，國際航班票價實施運價報備制度，所有價格均需提前備案。日常票價差異來自於折扣力度不同，即使供需極端失衡，票價最高也不能超過備案價格。因此，任何超出備案價格的機票均屬違規，市售的高價機票通常是黃牛非法倒賣或技術誤植。

另有知情人士說，機票如果真的如此高價，平台肯定會讓業務盡快下架，避免影響用戶和輿論。同時，平台上的機票價格由供應商自行輸入及銷售，平台不會因此獲益，更沒必要供應商冒風險。

而據央視新聞報導，中國國際航空、中國東方航空、中國南方航空及海南航空、深圳航空、四川航空、廈門航空等業者，今天相繼發布中東航班機票的特殊處理方案。其中，國航、東航、南航都為2月28日至3月15日之間進出杜拜、阿布達比、利雅得、馬斯喀特、德黑蘭、杜哈的航班，提供免手續費更改1次機票的措施。