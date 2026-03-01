中國兩隻大貓熊病死 杭州兩動物園被調查

在浙江省杭州市兩家動物園生活的兩隻大貓熊「半半」和「香果」已分別在2月9日和10日因病死亡。官方表示，將對兩家動物園展開進一步調查。

2月28日，微信公眾號「中國大熊貓保護研究中心」發布公告，表示杭州野生動物世界大貓熊「半半」、杭州動物園大貓熊「香果」因病救治無效，先後在今年2月9日、10日死亡。

經屍檢化驗，確定牠們的死亡原因分別為腸梗阻和腸系膜扭轉引發多器官功能衰竭。公告說，腸梗阻和腸系膜扭轉均為大貓熊消化道急腹症，致死率分別高達60%和100%，屬圈養大貓熊死亡重大疾病。

這份署名為杭州市林業水利局、中國大熊貓保護研究中心和成都大熊貓繁育研究基地的公告說，將對兩家動物園展開進一步調查，責令杭州野生動物世界、杭州動物園熊貓館從即日起閉館整改。

此外，為確保另外兩隻大熊貓「壹壹」和「春生」的身體健康，已將它們分別運返中國大熊貓保護研究中心和成都大熊貓繁育研究基地。