老齡化 陸人口連跌4年

大陸國家統計局二十八日發布的人口統計公報中顯示， 二○二五年末人口十四億四百八十九萬人，比上年末減少三百三十九萬人。有經濟學家預計，二○二七年大陸總人口將跌破十四億，二○四七年跌破十二億。

統計指出，去年全年出生人口七百九十二萬人，出生率為千分之五點六三；死亡人口一一三一萬人，死亡率為千分之八點○四；自然增長率為負千分之二點四一。

新浪財經報導，中泰國際首席經濟學家李迅雷曾撰文指出，大陸總人口自二○二一年見頂後，已連續三年減少。預計二○二七年大陸總人口將跌破十四億、二○三九年跌破十三億、二○四七年跌破十二億。

李迅雷當時指出，預計二○二五年新出生人口將下降到九百萬以下，二○二八年跌破八百萬，二○三五年可能跌破七百萬，之後十年的下降速度將會有所放緩。

按照聯合國相關標準，大陸二○二一年已進入深度老齡化社會，預計二○三二年將達到超老齡化社會的標準，到二○四八年將達到日本目前的老齡化水準。