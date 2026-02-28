36歲員工猝死「嘴角帶血」 家屬控《原神》製作公司米哈遊僅賠13萬

近日，上海知名遊戲公司米哈遊《原神》項目組員工家屬在微信朋友圈發文，稱他的表弟於正月初八（2月24日）復工下班後在租處內意外猝死，質疑其因長期過勞導致死亡，而公司僅給人民幣3萬元（約新台幣13.7萬元）補貼及意外險，不承認是工傷，認為是員工身體原因。事件引發社會熱議。

2月27日，米哈遊發文證實，確有員工在其居住場所不幸去世，已成立專項小組，全力協助家屬處理善後事宜。據了解，米哈游在遊戲圈頗負盛名，穩坐大陸遊戲行業第一梯隊。

租處內猝死 被發現時嘴邊帶血

據《上觀新聞》報導，這名家屬在朋友圈發文指，他表弟今年36歲，是米哈遊公司一名程式設計師，正月初八晚上，他洗完澡後穿著睡衣倒在租處內地上，被發現時臉紫發黑、嘴邊帶血。初九當天上午，公司聯繫不上他，遂打電話給家人，之後託房東開門，才發現人已經沒了生命跡象。

他稱表弟工作敬業，在公司工作五年，即便工作強度大也從不抱怨。另外是家中獨子，為人孝順，考慮到父母年邁體弱，計劃三年合約期結束，便拿積攢的錢回湖南陪伴家人。

對於表弟的突然離世，公司稱這是他身體自身原因，只願意賠意外險，再加人民幣3萬元精神補貼，家屬對公司的賠償方案及死因歸因無法接受。

米哈遊證實員工去世 成立專項小組處理

2月27日下午，米哈遊發佈內部信通報，確認確有員工在其居住場所不幸去世，稱公司已成立專項小組，正全力協助家屬處理善後事宜，提供一切必要的支持與陪伴。

通報指出，該名員工2019年12月加入公司，今年2月24日返崗復工當日19時08分下班，於次日上午被警方發現已在住所不幸離世。米哈遊目前在積極和家屬溝通，公司有完整的員工關懷政策來為意外情況兜底，包括商業保險、後事安置金、專項慰問補助等。

事件發生後，不少網友在社交媒體上爆料，稱米哈遊員工工作強度大，加班是常態，「凌晨下班不罕見，甚至有時候加班到三四點」、「最佛系都要加班到晚上11點」。

有資料顯示，米哈遊創立於2011年，是大陸知名的遊戲公司，《原神》是米哈遊旗下知名度最高的遊戲，2020年和2021年連續獲得有「遊戲界奧斯卡」之稱的TGA（全球遊戲大賞）年度最佳移動端遊戲獎。2025年米哈遊全年遊戲業務營收預計780億人民幣。

文章授權轉載自《香港01》