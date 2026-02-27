陸預告今年2次載人太空飛行、續推進登月準備 港澳太空人最快今年飛天

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
圖為大陸神舟二十二號飛船（太空船）去年11月25日以無人狀態升空。（新華社）
中國載人航天工程辦公室27日對外預告今年度航天計畫，將實施2次載人飛行任務、1次貨運飛船補給任務；來自港澳的航天員（太空人）有望最早於今年執行空間站飛行任務，神舟二十三號飛行乘組1名航天員將開展一年期駐留試驗。此外，持續瞄準2030年前實現首次「登月」目標，全力推進文昌航天發射場相關配套設施設備建設，以及測控通信、著陸場等地面支持系統各項目建設工作。

2021年後，大陸每年常態化實施兩次為期半年的載人飛行任務。今年預計是神舟二十三、二十四號將升空。大陸去年原計畫由神舟二十號、神舟二十一號執行任務，但神舟二十號返回前檢測到太空船窗戶裂紋，於是3名太空人先「借用」神舟二十一號返回艙返回地球，大陸隨後緊急安排神舟二十二號提前以無人狀態升空救援。

央視27日報導，2026年，中國載人航天工程將深入貫徹落實「十五五」規畫部署，深化推進空間站應用與發展和載人月球探測兩大任務，努力為加快建設航天強國作出更大貢獻。報導稱，目前，中國空間站在軌運行穩定、效益發揮良好；載人月球探測工程登月階段任務各項研製建設進展順利，取得多項階段性突破。

報導也提到，去年，大陸與巴基斯坦簽署了選拔訓練航天員合作協議，目前選拔工作進展順利，根據飛行任務規畫安排，後續將有1名巴基斯坦航天員以載荷專家身份執行短期飛行任務，在中國空間站開展巴方科學實驗等工作。

報導表示，中國載人航天工程辦公室將持續推進與聯合國外空司合作項目實施，也始終歡迎世界同行參與共享中國載人航天發展成果。

太空人 巴基斯坦

