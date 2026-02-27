匈塞鐵路匈牙利段貨運啟航，兩國首都可望3月14日全線開通客運服務

據央視新聞，匈牙利當地時間2月27日零時（北京時間27日7時）許，一列貨運列車從匈牙利首都布達佩斯的費倫茨城火車站駛出，標誌著匈塞鐵路匈牙利段正式開啟貨運運輸。

匈塞鐵路匈牙利段由中國中鐵股份有限公司所屬單位與匈牙利屬地公司聯合承建，是中匈雙方共建「一帶一路」的標誌性項目暨中國-中東歐國家合作的旗艦項目，也是中國鐵路技術裝備與歐盟鐵路互聯互通技術規範（TSI）的首次成功對接。

報導稱，匈塞鐵路連接匈牙利首都布達佩斯和塞爾維亞首都貝爾格萊德。其中，匈牙利段全長約158.6公里，連接布達佩斯與克萊比奧，於2022年動工。線路採客貨共線運行模式，為雙線電氣化鐵路，設計最高時速160公里。

匈塞鐵路的塞爾維亞境內段即從諾維薩德站至蘇博蒂察站，於去年10月3日建成通車，標誌著匈塞鐵路塞爾維亞段全線開通運營。

至於匈牙利段建設也於去年12月進入尾聲，並於12月中旬左右啟動內部測試運行。包括讓火車在真實運行條件下全線運行，並同步檢驗軌道是否完全暢通以及所有系統是否可靠運行。而今2月27日則是由貨運列車按原計畫率先開啟貨運運輸服務，據匈牙利媒體日前報導，匈牙利段的客運服務計劃也將於3月14日啟動。而這將意味著，匈塞鐵路可望在3月14日起全線貫通，開展從匈牙利首都布達佩斯到塞爾維亞首都貝爾格勒的全線客運服務。

由於匈塞鐵路全段設計最高時速為200公里，已符合高鐵的定義。因此一旦全線客運列車啟動，標誌著在印尼雅萬高鐵之後，中國大陸一帶一路倡議下在海外承建的第二條高鐵正式開通營運。