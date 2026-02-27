快訊

華納競標戰重大轉折！不敵派拉蒙再加碼 Netflix宣布放棄收購

北市醫美診所槍擊 明仁會槍手犯案動機曝、北檢聲押禁見

匈塞鐵路匈牙利段貨運啟航，兩國首都可望3月14日全線開通客運服務

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
匈牙利當地時間2月27日零時許，一列貨運列車從匈牙利首都布達佩斯的費倫茨城火車站駛出，標誌著匈塞鐵路匈牙利段正式開啟貨運運輸。 取材央視新聞視頻
匈牙利當地時間2月27日零時許，一列貨運列車從匈牙利首都布達佩斯的費倫茨城火車站駛出，標誌著匈塞鐵路匈牙利段正式開啟貨運運輸。 取材央視新聞視頻

據央視新聞，匈牙利當地時間2月27日零時（北京時間27日7時）許，一列貨運列車從匈牙利首都布達佩斯的費倫茨城火車站駛出，標誌著匈塞鐵路匈牙利段正式開啟貨運運輸。

匈塞鐵路匈牙利段由中國中鐵股份有限公司所屬單位與匈牙利屬地公司聯合承建，是中匈雙方共建「一帶一路」的標誌性項目暨中國-中東歐國家合作的旗艦項目，也是中國鐵路技術裝備與歐盟鐵路互聯互通技術規範（TSI）的首次成功對接。

報導稱，匈塞鐵路連接匈牙利首都布達佩斯和塞爾維亞首都貝爾格萊德。其中，匈牙利段全長約158.6公里，連接布達佩斯與克萊比奧，於2022年動工。線路採客貨共線運行模式，為雙線電氣化鐵路，設計最高時速160公里。

匈塞鐵路的塞爾維亞境內段即從諾維薩德站至蘇博蒂察站，於去年10月3日建成通車，標誌著匈塞鐵路塞爾維亞段全線開通運營。

至於匈牙利段建設也於去年12月進入尾聲，並於12月中旬左右啟動內部測試運行。包括讓火車在真實運行條件下全線運行，並同步檢驗軌道是否完全暢通以及所有系統是否可靠運行。而今2月27日則是由貨運列車按原計畫率先開啟貨運運輸服務，據匈牙利媒體日前報導，匈牙利段的客運服務計劃也將於3月14日啟動。而這將意味著，匈塞鐵路可望在3月14日起全線貫通，開展從匈牙利首都布達佩斯到塞爾維亞首都貝爾格勒的全線客運服務。

由於匈塞鐵路全段設計最高時速為200公里，已符合高鐵的定義。因此一旦全線客運列車啟動，標誌著在印尼雅萬高鐵之後，中國大陸一帶一路倡議下在海外承建的第二條高鐵正式開通營運。

匈牙利 標誌 布達佩斯

延伸閱讀

中歐班列「東通道」今年已破千列

搭港鐵說「粗言穢語」小心挨罰！他遭4職員包圍 吞6萬元罰單

春運前20天流動50.8億人次 歷史新高 較去年同期增5.6%

春運綠皮車超載、車廂擁擠不堪？當局闢謠：AI幻覺

相關新聞

匈塞鐵路匈牙利段貨運啟航，兩國首都可望3月14日全線開通客運服務

據央視新聞，匈牙利當地時間2月27日零時（北京時間27日7時）許，一列貨運列車從匈牙利首都布達佩斯的費倫茨城火車站駛出，...

關西機場1月陸客數 年減近6成

日本關西機場公司二十五日發布一月關西機場運營概況（初值）顯示，國際線中國航線的旅客數較上年同月減少百分之五十八，僅二十七...

年輕人接棒掌管年夜飯 大陸「預製菜」便捷上桌

一代人有一代人的年夜飯，大陸媒體觀察到，愈來愈多的家庭不再由老一輩下廚，而逐漸改由「90後」、「00後」掌管這餐團圓飯。在年...

打擊電詐！陸法院：明家、白家集團案審理完成 16人判死刑立即執行

大陸官方近年積極打擊電信網路詐騙，大陸最高人民法院今公布，截至2025年底，大陸法院已一審審結涉緬北電詐犯罪案件2.7萬...

陸最高法院：判處緬北電詐逾4萬人 明家、白家2集團案審理完成

近期中國大陸與緬甸、泰國合力打擊電詐，26日大陸最高人民法院召開記者會表示，截至2025年底，大陸全國法院已一審審結涉緬...

93歲老翁無兒女…離世前將千萬資產贈鄰居 感謝12年悉心照顧

中國大陸北京93歲的阮爺爺終身未娶，無兒無女，雖然家中有四個哥哥和一個妹妹，但彼此關係一般。2011年，在當地村委會的協調下，與阮爺爺相處融洽、口碑良好的村民劉某同意照顧贍養這位長者，雙方簽訂了遺贈扶養協議。12年的無微不至的照顧，讓阮爺爺十分感動，2023年，阮爺爺決定在自己離世後，將近千萬的資產房產全部贈與劉某。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。