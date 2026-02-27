快訊

不斷更新／228連假首日南向車潮湧 避開國道9地雷路段

關西機場1月陸客數 年減近6成

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

日本關西機場公司二十五日發布一月關西機場運營概況（初值）顯示，國際線中國航線的旅客數較上年同月減少百分之五十八，僅二十七萬人次。日媒共同社指，相關變化是中國政府呼籲民眾避免赴日本而造成影響。

另外，關西機場國際航線旅客數減少百分之十、為二百○七萬人。其中外國旅客減少百分之十五、為一百六十二萬人。中國大陸航線旅客數大幅減少，但南韓、台灣及東南亞航線的旅客數增加。報導指，中國大陸以外的入境遊需求似乎表現良好，乘坐國際航班的日本旅客數增長了百分之十五。

另一方面，日本百貨店協會二十五日透露，一月全日本百貨公司的陸客免稅銷售額，較去年同期減少約三成；整體免稅銷售額減少百分之十九點一，已連續三個月下滑。

共同社提到，去年農曆新年長假從一月開始，當時陸客較多，該基數效應也造成了影響。關於今年二月十五至二十三日春節長假前後的免稅銷售額，協會負責人介紹稱「確實呈現疲軟態勢」。

