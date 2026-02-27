關西機場1月陸客數 年減近6成
日本關西機場公司二十五日發布一月關西機場運營概況（初值）顯示，國際線中國航線的旅客數較上年同月減少百分之五十八，僅二十七萬人次。日媒共同社指，相關變化是中國政府呼籲民眾避免赴日本而造成影響。
另外，關西機場國際航線旅客數減少百分之十、為二百○七萬人。其中外國旅客減少百分之十五、為一百六十二萬人。中國大陸航線旅客數大幅減少，但南韓、台灣及東南亞航線的旅客數增加。報導指，中國大陸以外的入境遊需求似乎表現良好，乘坐國際航班的日本旅客數增長了百分之十五。
另一方面，日本百貨店協會二十五日透露，一月全日本百貨公司的陸客免稅銷售額，較去年同期減少約三成；整體免稅銷售額減少百分之十九點一，已連續三個月下滑。
共同社提到，去年農曆新年長假從一月開始，當時陸客較多，該基數效應也造成了影響。關於今年二月十五至二十三日春節長假前後的免稅銷售額，協會負責人介紹稱「確實呈現疲軟態勢」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。