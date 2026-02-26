打擊電詐！陸法院：明家、白家集團案審理完成 16人判死刑立即執行

大陸官方近年積極打擊電信網路詐騙，大陸最高人民法院今公布，截至2025年底，大陸法院已一審審結涉緬北電詐犯罪案件2.7萬多件，判處緬北電詐回流人員4.1萬多人。特別是境內外廣泛關注的緬北「四大家族」犯罪集團案，明家、白家兩大犯罪集團案已完成全部審理程序。

央視報導，大陸最高人民法院26日舉行新聞發布會，介紹人民法院依法懲治電信網路詐騙、侵財犯罪工作情況，堅持從定罪、量刑、財產處置等方面落實從嚴懲處要求。對於跨境電詐犯罪集團的首要分子和骨幹成員，以及所涉故意殺人、故意傷害、綁架等暴力犯罪，堅決從嚴打擊。

其中，特別是境內外廣泛關注的緬北「四大家族」犯罪集團案，明家、白家兩大犯罪集團案已完成全部審理程序，39人被判處無期徒刑以上刑罰，其中16人被判處死刑立即執行。大陸最高人民法院稱，兩大跨境武裝犯罪集團被徹底摧毀，有力打擊了境內外不法分子的囂張氣燄。

報導稱，在依法嚴懲犯罪的同時，大陸最高人民法院稱，始終堅持追贓挽損並重，注重在刑事審判全流程、各環節持續追贓輓損，督促犯罪分子主動退贓退賠，最大限度為受騙群眾輓回經濟損失；而根據被告人的犯罪情節、危害後果以及獲利情況等，加大財產刑適用力度，剝奪犯罪分子通過犯罪獲得的非法經濟利益，最大限度削弱其再犯罪的經濟基礎。