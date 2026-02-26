陸最高法院：判處緬北電詐逾4萬人 明家、白家2集團案審理完成

中國大陸北京93歲的阮爺爺終身未娶，無兒無女，雖然家中有四個哥哥和一個妹妹，但彼此關係一般。2011年，在當地村委會的協調下，與阮爺爺相處融洽、口碑良好的村民劉某同意照顧贍養這位長者，雙方簽訂了遺贈扶養協議。12年的無微不至的照顧，讓阮爺爺十分感動，2023年，阮爺爺決定在自己離世後，將近千萬的資產房產全部贈與劉某。

2026-02-26 08:36