陸最高法院：判處緬北電詐逾4萬人 明家、白家2集團案審理完成
近期中國大陸與緬甸、泰國合力打擊電詐，26日大陸最高人民法院召開記者會表示，截至2025年底，大陸全國法院已一審審結涉緬北電詐犯罪案件2.7萬餘件，判處緬北電詐回流人員逾4.1萬人。
新華社26日報導指，相關電詐案件裡，外界特別關注的緬北「四大家族」犯罪集團案，其中明家、白家兩大犯罪集團案已完成全部審理程序，39人被判處無期徒刑以上刑罰，其中16人被判處死刑立即執行，兩大跨境武裝犯罪集團被徹底摧毀，「有力打擊了境內外不法分子的囂張氣焰。」
報導提到，大陸依法從嚴、高效全面懲處電信網路詐騙犯罪，2021至2025年，大陸全國法院一審審結電信網路詐騙犯罪案件15.9萬餘件，判處被告人33.8萬餘人。
其中，2023年審結案件數和判處被告人數，同比分別上升48.4%、38.6%；2024年同比分別上升29.4%、26.7%；2025年同比分別上升1.2%、4.5%，上升幅度明顯放緩，顯示司法機關打擊治理工作的階段性成效。
