93歲老翁無兒女…離世前將千萬資產贈鄰居 感謝12年悉心照顧

香港01／ 撰文：鄭寧
老人。示意圖／ingimage
老人。示意圖／ingimage

中國大陸北京93歲的阮爺爺終身未娶，無兒無女，雖然家中有四個哥哥和一個妹妹，但彼此關係一般。2011年，在當地村委會的協調下，與阮爺爺相處融洽、口碑良好的村民劉某同意照顧贍養這位長者，雙方簽訂了遺贈扶養協議。12年的無微不至的照顧，讓阮爺爺十分感動，2023年，阮爺爺決定在自己離世後，將近千萬的資產房產全部贈與劉某。

協議明確約定，由劉某悉心照料阮爺爺安度晚年，並負責其送終安葬事宜；而阮爺爺則願意將村裏的11間房屋等全部財產贈與劉某。2017年阮爺爺所在村莊拆遷，分得380多萬元（人民幣，下同）(約新台幣1729萬元)補償款及五套安置房。

2023年3月，在律師的見證下，為了進一步明確雙方的意願，阮爺爺再次與劉某簽訂了一份新的遺贈扶養協議。協議再次約定，由劉某負責老人的生養死葬，而阮爺爺則將包括這五套安置房在內的全部財產贈與劉某。

同年9月，阮爺爺離世，劉某依照協議為老人料理了後事並妥善安葬。劉某認為自己十多年來悉心照料，協議又是在村委會協調及律師見證下簽訂，合法有效，理應接受遺贈。但由於阮爺爺的部份近親屬並未參與協議的簽訂，劉某主動通過訴訟，請求法院確認協議的法律效力。

案件審理期間，法院進行了詳細的走訪調查，並聽取了村委會的證言。種種證據均證實，劉某在過去十餘年間，確實盡心盡力照顧阮爺爺，老人安享晚年。協議是雙方真實意願。最終，法院作出判決，確認涉案的五套房產的所有權益應由劉某繼承。

文章授權轉載自《香港01》

獨居老人 遺產

